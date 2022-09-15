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Nike 網店指定減價產品2件8折 3件7折 OG 10th Café  免費換咖啡及現金券

精明消費 07:30 2022/09/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Nike: 網店指定減價產品2件8折 3件7折

即日起至9月25日，凡購買2件指定減價產品即享額外8折，3件或以上享額外7折，精選正價產品亦可夾單。火速登錄 NIKE.COM 搶購優惠單品。

    點擊圖片放大

2.OG 10th Café  免費換咖啡及現金券

為慶祝Cole Haan經典系列ØriginalGrand踏進10週年，特別與stain+聯手打造期間限定概念咖啡店OG 10th Café。即日起至10月9日，到OG 10th Café外牆壁畫打卡，並上Instagram，tag@colehaan.hk#colehaanhk #10YearsofDefyingConvention #ØriginalGrand #OG10thCafe，即可免費換領期間限定Moon Walk Latte乙杯及Cole Haan 500元購物券乙張。

Cole Haan OG 10th Café
日期：即日起至10月9日
地點：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖stain+
營業時間：星期二至日11:00 － 19:00 （逢星期一休息）

    點擊圖片放大
    +2

3. Citi Mastercard x HKTVmall：用2000元買到2500元HKTVmall電子購物禮券

即日起至9月30日，憑Citi Mastercard信用卡或扣賬卡購買此商品 (200元電子禮券 x 10)，並於付款頁面成功輸入優惠碼「JPSEP500」，即可額外享總值500元電子購物禮券 (100元電子禮券 x 5)。

購買：按此

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撰文：hket小編

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

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欄名 : 消費錦囊

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