用巴菲特的方法買美股 持續投資 簡單就是美

美股再次出現反彈訊號，有投資者想趁機會買入，也有投資者擔心只是短期反彈，如果想捕捉長期趨勢，用股神巴菲特教路的方法投資美股，相信是較為穩妥。而且簡單就是美。

巴菲特建議買指數基金

在 2017 年的一次採訪中，巴菲特對投資者提出了這樣的建議：「我認為這實際上是最有意義的事情，始終如一地購買標準普爾 500低成本指數基金。」而且在很長時間以來他都向投資者作出這樣的推介。

標準普爾 500 指數基金現時是美股最具廣泛代表性的指數，而且投資於市值最大的500家公司。

低成本指數基金

堅持巴菲特的建議，最好的選擇是低成本基金或者低費用率的基金。費用比率是投資佔基金運營成本的百分比。

例如，Vanguard標準普爾 500 ETF (美：VOO)的費用率為 0.03%。這意味每投資 10,000 美元，每年支付 3 美元。值得留意的是，投資者不會直接支付這筆款項，這些成本包含在基金的回報中。

每年幾美元可能看起來不多，但隨著時間的推移，基金費用會削減回報，所以不能忽視。

堅持的重要性

除了「低成本」提示之外，巴菲特的建議還有另一個關鍵要素需要遵循：持續投資。他的意思是無論市場發生什麼，每個月都盡所能持續投資。最好方法是定時定額的平均成本法，這可讓自己減低對市場波動的憂慮，因為知道股市下跌自己可以買入更多單位的時候，可以減輕不安。

對低費用標準普爾 500 指數基金的經常性投資是解決財富積累這一複雜問題的簡單方法，而且歷史表明，其扣除通脹因素後持續投資產生的平均回報率約為7%。因此，如果想長綫投資美股，這是一個好方法。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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