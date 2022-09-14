51%投資者料中國延遲或不會放寬防疫 比例意外上升 成重大投資風險

中國嚴謹的防疫政策，令在華外商叫苦連天，亦影響投資界對中國市場的研判。原本外界普遍預期，中國會在今年底前（相信在中共二十大會議後）便會放寬防疫限制，然而美銀最新的調查卻發現，意外地有更多投資者預期，中國會延至明年才放寬。也有越來越來的投資者預期，中國不會放寬防疫限制。「延遲放寬」及「不會放寬」兩者的百分比，合共更達到51%，意外成為投資中國的新風險。

51%投資者料中國延遲或不會放寬防疫

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美銀的調查顯示，在今年5月還有51%及10%的投資者，即合共61%投資者，預期中國會在第四季或第三季放寬防疫限制。至6月份的調查，有關比例已降至51%。至9月份的調查，預期第三季放寬的已降至零，預期第四季放寬的投資者，亦降至只有29%。

意外地，5月及6月的調查，都只有8%受訪者認為中國明年上半年才放寬，但去到9月的調查，有關比例已升至29%。而「不預期放寬」的比例亦逐步升至9月份的22%。兩者合共已達51%，成為大多數。

受訪者漸趨悲觀，美銀表示，10月二十大會議後的政策變化，會左右市場的預期。該行仍相信，中國經濟仍可於明年受惠於開放邊境。

美銀的調查亦同時發現，受訪者普遍認為美元走強是受美國國內需求推動，只有少數人認為外國央行的行動可能引髮美元疲軟。

左右美元走向的因素

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上圖可見，大部分受訪者認為美元若果走弱，會是受美國經濟的自身因素影響，包括美國經濟數據變差（29%）及美國通脹率下滑（25%），只有14%認為外國央行的鷹派行動會導致美元下跌。

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