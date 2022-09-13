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【好去處】公平貿易秋日祭良心市集 設三大工作坊 轉廢為材

精明消費 17:27 2022/09/13

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香港公平貿易聯盟（Fair Trade Hong Kong）將於9月17和18日，舉行公平貿易秋日祭，是次秋日祭以「分享公平」為主題，帶大家由「實踐公平！」、「童Fun公平！」及「樂玩公平！」三大方向支持公平貿易。屆時將有10間良心商戶進駐市集，展銷從世界各地搜羅的美食、護膚和美容產品等。同場更設三大工作坊，參與者從中學習可持續生活的小技巧，轉廢為材。

公平貿易秋日祭的產品來自世界各地，而且生產過程符合公平貿易的六大原則——生產者有發言權、自願勞動、合理回報、愛護大自然、性別平等與安全工作環境。

精選良心商家包括香港首個公平貿易品牌「細味公平」、推廣可持續的生活方式的「阿喜皂房」、世界公平貿易組織成員「公平點」和提倡健康生活的「康泉」等。消費滿指定金額更可獲贈精美贈品。

更設三大工作坊，分別為「咖啡渣升級磨砂膏工作坊」、「色彩斑斕有機顏料工作坊」以及「茶葉手工皂工作坊」。

公平貿易秋日祭2022

日期： 2022年9月17—18日（星期六、日）

地點： 葵芳新都會廣場L3中庭（葵涌興芳路223號）

收費： 免費入場，工作坊另外收費

查詢： 香港公平貿易聯盟 (電話：3705 2488)

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