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對沖基金長期沽空人民幣 今年勁升38% 16年回報655% 跑贏標指

外匯、商品、債券 15:23 2022/09/13

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提起長期看淡中國市場的「大淡友」，大家可能會先想起屢敗屢戰的海曼資本創始人Kyle Bass，他的戰績似乎不太有說服力。不過也有成功例子，2014年以來一直在沽空人民幣的Crescat Capital，今年正正迎來收成期，截至8月份已勁升38%。

人民幣兌美元今年跌了逾8%，近日呈現穿7的可能性，彭博引述Crescat Capital創辧人Kevin Smith指，這可能只是一個開始。Crescat Capital自2014年以來，一直在沽空人民幣，該基金截至8月份高達38%的漲幅傲視全球大部分的投資者，自2016年以來累計漲幅655%，也跑贏標普500指數的343%。

沽空人民幣只佔基金不多於10%

不過，他與Kyle Bass不同之處在於基金投資的多元化。Crescat Capital沒有單方面只沽空人民幣或中國市場，8年以來該公司在一隻1.36億美元的基金當中，撥出不超過10%的資金以投資於沽空人民幣幣的期權當中，因此波動率處於可控範圍之內。而基金今年38%的漲幅，一部分也受惠於他對大型成長股的看跌押注和能源行業的多頭頭寸。

Kevin Smith指出，中國今天正在經歷一場金融危機，甚至比美國當年的全球金融危機還要嚴重。他說，對人民幣下跌的押注，有時虧損、有時有回報，看跌人民幣的信念從未動搖過。2015年人民幣滙改以致大跌，使該基金當年上升了16%，從那以後，雖然經歷起落，但總而言之，這個押注還是賺錢的。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力 

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