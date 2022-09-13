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WFH成舒適圈 員工寧減薪5%換取在家工作（附10國家打工仔願減薪幅度）

個人增值 14:47 2022/09/13

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全球多個大型企業都正從新型冠狀病毒的陰霾中走出來，從管理上它們正要求員工重返辦公室，但打工仔似乎更想把WFH（Work from home、在家工作）恒常化。一項調查發言，就每周應該WFH多少天而言，全球僱主及僱員都有頗大的分歧，而且不同國家或地區的僱員都願意減薪來換取每周2-3天WFH，平均願意減薪的幅度達5%，部分國家更高達逾11%。

根據一項遍及全球27國、逾3萬名受訪者的調查，打工仔愈來愈重視工作與生活的平衡（Work Life balance），各國員工均願意以減薪來換取每周2-3天WFH，全球平均願減薪幅度為5%，最多是烏克蘭人，願意減薪11.9%。但不少歐洲及亞洲大國的員工，願意減薪幅度都低於平均。

不同國家打工仔願減薪幅度

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多個國家的員工期望每星期WFH的日數都超過2天，例如美國、加拿大、新加坡、巴西等，全球平均則為1.7天。然而，僱主的計劃中，平均每周只能讓員工WFH 的日數為0.7天，最高僅為印度的1.8天，與員工期望相差甚遠。

全球平均高達26%受訪者指出，如被要求每天都回辦公室，他們會辭職或尋找新工作。百分比最高是英國，42%員工有此想法。

全球員工WFH調查結果

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