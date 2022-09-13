【理財要貼地】7隻收息港股低入場費、息率高達28厘　溫傑（比比）逐隻點評！ （立即收看）

想收息但資金又不足？為了可以令大家「貼地」收息，今集《理財要貼地》，我們比較了50隻熱門收息港股，嚴選出7隻入場費低於5,000元，而息率又高達28厘的收息股，更請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）為我們逐隻點評，兼推介2隻收息股！

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

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揀收息股要2大條件

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）指，揀選收息股要符合兩大條件：（1）現金流穩定、（2）業務穩定。

7隻收息股逐隻點評

選股方式、條件：比較了50隻熱門收息港股，選出（1）入場費低於5,000元、（2）息率不低於5厘的收息股。

今次7隻收息股包括 公用股、本地電訊股、內銀股、本地銀行股及航運股，比比會按他的評價分析，給予各大收息股「建議」、「中性」或「不建議」評級。

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（1） 公用股 - 港燈 （02638） 板塊：公用股

股價：$6.1（截至9月8日中午收市）

預期息率：5.2厘

每手入場費：$3,050

溫傑（比比）評級：建議

提到收息怎可少了公用股呢？第1隻選了港燈 （02638） ，約3,000元入場費收逾5厘息，公用股買不買呢？

溫傑認為港燈可以留意的，評級是「建議」。他分析指，港燈業務比較穩定，經營利潤亦相對有保證，比起中華煤氣 （00003） 、中電 （00002） ，在香港以外的投資相對比較少。因此，港燈牽涉到其他國家經營環境的變化，或滙兌的變動相對上會少一點，也是一個收息的可取之選。



（2） 本地電訊股 - 電訊盈科 （00008） 板塊：本地電訊股

股價：$3.85（截至9月8日中午收市）

預期息率：9.6厘

每手入場費：$3,850

溫傑（比比）評級：建議

第2隻是本地電訊股電訊盈科 （00008） ，亦即港人熟悉的「8號仔」，入場費僅3,800多元，息率超出9厘，條件完全符合「貼地收息法」，不過溫傑又有何看法？

溫傑認為，電訊盈科最新業績甚至派息亦有穩定增長，主要原因是其電訊業務做得比較穩健，媒體業務的盈利能力提升了，加上來自香港電訊的貢獻都有提升。他評價指，電訊盈科符合業務穩定的條件，比起一些集中於電訊業務的公司，業務亦有分散，因此是可以留意，給予股份「建議」評級。

（3） 本地電訊股 - 數碼通 （00315） 板塊：本地電訊股

股價：$4.22（截至9月8日中午收市）

預期息率：7.4厘

每手入場費：$2,110

溫傑（比比）評級：建議

第3隻都是本地電訊股，就是港人常用 的Smartone數碼通 （00315） ，數碼通一手入場費更低，只需2,000多元，息率亦超過7厘，溫傑又覺得可否考慮呢？

溫傑指，數碼通也是可以留意的，因為它主力在香港、澳門，做電訊服務及產品銷售，業務相對上穩定。他分析指，留意數碼通今年上半年業績，營業額上升、盈利倒退，不過去年有政府補貼，撇除這個因素，其實盈利也有上升。他指，數碼通業績「交到貨」、業務比較穩定，也是收息股可考慮的其中一個選擇，因此會給予「建議」評級。

（4） 內銀股 - 中國銀行 （03988） 板塊：內銀股

股價：$2.7（截至9月8日中午收市）

預期息率：9.6厘

每手入場費：$2,700

溫傑（比比）評級：中性

接下來就看看典型收息之選內銀股，第4隻我們選了中國銀行 （03988） ，入場費僅2,700元，息率亦超過9厘，對於「食息一族」而言相當吸引。不過內房陰霾之下，內銀股仍是收息之選嗎？

溫傑就指，對於中國銀行的看法比較中性，認為是可以考慮的。他詳指，大家絕對知道內銀股面對的風險就是內地讓利，甚至乎貸款質素有機會轉差。不過溫傑認為內銀股有一個好處，就是估值非常低，無論是中行 （03988） 抑或農行 （01288） ，用市帳率、市盈率看，大致上已反映一部份的利淡因素，未至於極度看好。隨着中國銀行近期股價又滑落，進一步的下跌空間應該不多，考慮到息率都比較穩定及吸引，覺得仍然可以用一個中性角度看待，因此評級是「中性」。

（5） 內銀股 - 農業銀行 （01288） 板塊：內銀股

股價：$2.48（截至9月8日中午收市）

預期息率：9.8厘

每手入場費：$2,480

溫傑（比比）評級：中性

另一隻內銀股農業銀行 （01288） 同樣符合「貼地收息」條件，入場費不用2,500元、息率逼近10厘。

溫傑指，無論是中行 （03988） 抑或農行 （01288） ，給予的評級也是「中性」的。他指，分析內銀股通常會用「PPOP」撥備前利潤（Pre-Provision Operating Profit），是比較準確地衡量到一間銀行股的營運質素。他坦指，中行 （03988） 及農行 （01288） 的撥備前利潤增長情況雖然都放慢了，但仍然是可以接受的水平，特別是估值比較低，因此也是「中性」評級。



（6） 本地銀行股 - 東亞銀行 （00023） 板塊：本地銀行股

股價：$9.92（截至9月8日中午收市）

預期息率：6.4厘

每手入場費：$1,984

溫傑（比比）評級：不建議

第6隻我們選了本地銀行股東亞銀行 （00023） 入場費不用2,000元，已經有超過6厘息。

「我們不能只留意息率，留意業務環境及過去業績，要留心，東亞銀行今年上半年按年純利下跌超過五成，比我們預期更差，所謂派息比率亦降低了。」溫傑指。

他給予東亞銀行 （00023） 的評級是「不建議」，他指，股票不一定要派息，其派息高低與盈利情況亦很有關係，比較擔心東亞銀行來自內地與房地產相關的貸款，不排除撥備會增加，他擔心東亞未必派到這麼高息。他又指，即使維持派高息，股價比較波動，亦有機會削弱總回報，「依我個人看，這隻未必是我的心水之選。」溫傑坦指。

（7） 航運股 - 太平洋航運 （02343） 板塊：航運股

股價：$2.63（截至9月8日中午收市）

預期息率：28.3厘

每手入場費：$2,630

溫傑（比比）評級：不建議

第7隻選出的股票是太平洋航運 （02343） ，這隻單看數據就精彩了，息率高達28厘，而入場費又只需2,600多元，航運股比比又怎樣評價呢？

「答案是不建議的。」溫傑指。他認為揀選收息股會希望公司的業務比較穩定，如果有周期性，或與環球經濟掛鈎度比較高，他會有些卻步。

他續指，由於太平洋航運 （02343） 或航運股因去年市況好而派高息，可能令投資者覺得航運股是賺息賺價很吸引的選擇，但隨著內地經濟復甦暫時不如預期好，美國、歐洲經濟亦進一步放慢，對於航運股未來的生意能否繼續造好，他有些保留。

他指，總體上包括太平洋航運 （02343） 在內，航運股不是不好，但他將收息股比喻成後衛，指：「我們在足球隊選一個後衛（收息股），可以入到多少球，在今次選擇裡未必是我最重視，所以從收息角度，我會將太平洋航運或航運股，變成一個『不建議選擇』。」

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溫傑推介收息股「孖8之選」

溫傑另外亦有兩隻推介給大家，他認為可考慮房地產信託基金（REITs），無論用5,000元或1萬元入場費作條件，也有「孖8之選」可以推介。溫傑的「孖8之選」就是置富產業信託 （00778） 、冠君產業信託 （02778） 。

他分析指，這兩隻一隻是做商場，另一隻是做花園道1號及朗豪坊的物業，所以可以有一個穩定的租金收入，繼而穩定的派息。「我覺得除非對香港未來的經濟，整體消費看得非常淡，否則比起剛才提及過的電訊股、一些內銀股，甚至是『兩電一煤』公用股外，可能房地產信託基金（REITs），大家都有機會在這個範疇內，研究一下有沒有心水的收息選擇的。」

比比心水收息推介

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連計比比的2隻收息推介，足足有9隻收息股任君選擇。不過大家揀選收息股時，切記要留意股份的波動、減派息等風險，考慮清楚自己是否能承受。最後跟大家重溫今集精華：

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下集《理財要貼地》會跟大家看季季收息貼地攻略，大家千萬不要錯過了，下集見！

記者：何美澄

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資料來源：etnet

表中的息率參考「預期息率」；股價、息率、每手入場費以2022年9月8日中午收市價計算；息率取小數點後1個數位

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