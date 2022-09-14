實際利率的變化如何影響投資？ 實際利率首次轉正 削弱風險產品投資

美聯儲進一步大幅加息的預期，正在推高實際收益率，給科技股、比特幣和大宗商品等風險資產帶來壓力。近日，世界實際利率2年半來首次轉為正值。上週，美國10年期通貨膨脹保值債券(TIPS)的收益率——也被稱為實際收益率一度達0.88%，接近2019年以來的最高水平；此後回落至0.84%，但仍接近三個月高點。實際利率的上升與下降都將對投資產生不同的影響。



實際收益率也稱實際利率，指投資者持有美國政府債券的年化收益，是國債利率（名義利率）減掉市場考慮的未來預期通脹率來計算。計算時採用本金隨著物價漲幅而波動的通膨掛鉤債券。

全球通脹掛鉤債券指數 2年半以來首度轉正

據日經報道，英國指數編制公司富時羅素（FTSE Russell）的「FTSE全球通脹掛鉤債券指數（WorldILSI）」的實際利率8月30日轉為正值。將美國、日本、德國等13個主要國家的通膨掛鉤債券的收益率按各自總市值進行加權平均的基礎上計算了實際利率。自2020年3月以來，該指數2年半來首次擺脫負值區間。



實際利率為負時，意味着投資國債所得的回報將會減少，因此投資者會轉向投資回報更大的風險資產。為了應對新冠疫情，2020年以後各國推進貨幣寬鬆，實際利率明顯變為負值，高科技股和原油等風險資産行情上漲。此外，抱團股和虛擬貨幣等缺乏業績層面支撐的資産也被買入，投資風險資產的熱情大增。



而實際利率為正時，投資國債的回報增加，所以資金會流回國債，投資者們會減少風險資產的投資。觀察世界實際利率最開始轉為正值的8月至目前（9月2日）的風險資産的價格走勢，以比特幣（下跌16％）為代表，原油（下跌12％）、世界房地産投資信託（REIT、下跌7％）、全球股市（下跌5％）等風險資産全面遭到拋售。

今年，實際收益率的上升在一定程度上削弱了股票的吸引力。美國銀行證券客户公司上週淨拋售19億美元股票，創下6月份以來最大的資金流出額，反映出投資者對股市的熱情正在減弱。同期，標普500指數下跌3.3%。



據日經報道，一位對沖基金的相關人士表示，「今後實際利率將進一步上升，緊縮將全面啟動。股票等風險資産的下跌或將全面啟動」，將做好應對準備。日本野村綜合研究所的經濟學家木內登英指出，「急於應對通貨膨脹的美聯儲將難以迅速應對經濟惡化，2023年美國的經濟惡化有可能比通常的衰退更為嚴重和漫長」。

責任編輯：梁政琪

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