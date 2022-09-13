【加密貨幣】幣安下架3款穩定幣並轉換成BUSD　提高用戶流動性及資本效率

上周加密貨幣市場價格反彈，比特幣於周一報21,821美元，一周上升9.1%。以太坊正處於準備從工作量證明 (PoW) 共識機制轉換為權益證明 (PoS) 的最後階段。以太幣一周上升11.8%，周一報1,764美元。



全球最大的加密貨幣交易所幣安於9月6日宣布，將下架三款競爭對手的穩定幣USD Coin、Pax Dollar 和 True USD，並且會把上述代幣的用戶餘額和新存款轉換為自家的穩定幣BUSD。由9月29日開始，用戶USDC、USDP、TUSD自動轉換為BUSD，不過對用戶提現時並不會造成影響，用戶可隨時將BUSD計價的資產以1：1的比例進行USDC、USDP 及 TUSD資產提現。幣安表示，此次是為了提高用戶的流動性和資本效率。



加密分析公司Chainalysis調查高級主管Erin Plante於9月8日表示其公司幫助美國執法部門追回了Axie Infinity被盜資金中的約3000萬美元。此次執法官員能夠追回北韓有關的黑客竊取的資金，這亦是首次尋獲北韓黑客組織所竊取的加密貨幣。



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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5723點，一周上升9.4%；ix比特幣指數報5271點，一周上升9.2%；ix以太幣指數報15160點，一周上升11.8%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 5723 +9.4%（+491） ix比特幣指數 5271 +9.2%（+442） ix以太幣指數 15160 +11.8%（+1599） *截至2022年9月12日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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