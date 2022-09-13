全球去美元化似成大趨勢 料人民幣份額持續上升 對香港有危也有機

下周中又是聯儲局議息的日子，估計加息已無懸念，只是幅度問題。今年3月以來，聯儲局連環大手加息共達2.25厘，美元節節上升，一枝獨秀，美匯指數更衝破110的二十年新高。可是，美元一方面受避險資金追捧炙手可熱，另方面各國去美元化卻持續擴散，這意味人民幣崛起同樣是勢不可擋，未來在此消彼長的過程中，香港作為國際金融中心有何角色，又該如何自處呢？



去美元化似成大趨勢

全球去美元化似是環球經濟發展格局的大趨勢。其實早於二十多年前去美元化已萌芽，當1999年歐洲成立歐元區後，歐元成為全球第二大交易貨幣，歐洲政經試圖走自己的路，希望擺脫美元的主宰。其後中國經濟崛起，晉身第二大經濟體，加上人民幣2016年獲國際貨幣基金組織納入為特別提款權(SDR)，正式成為央行儲備貨幣，而今年8月起人民幣SDR權重提高至12.28%，包括以色列、俄羅斯、巴西、瑞士和南非等央行均表示在增持人民幣替代美元，往後全球去美元化相信也會愈益明顯。當然，哪些遭美國制裁的國家如俄羅斯、伊朗、委內瑞拉和朝鮮，早已被逼進行非美元的經貿金融活動。

今年以來，各國掀起新一波去美元化的新浪潮，似乎撼動了美元的核心。二月底俄羅斯入侵烏克蘭遭美國及其盟友全面制裁，凍結了俄國美元資產，並將其踢出SWIFT結算系統，結果在打擊我國經濟金融的同時，亦令世界各國因為目睹了美元能如此直接地作為制裁工具而增加了對美元的介心。



料人民幣份額上升

當然，目前美元地位仍是獨佔鰲頭，在主要貨幣的支付佔比排名中，美元、歐元分別以39.16%、37.66%位列前2位。相較之下，人民幣份額不足3%，似乎難與美歐匹敵，也與自身巨大經濟體量不成比例，所以預期人民幣份額將持續上升。無疑，基於地緣政治考量，愈來愈多國家採用人民幣結匯，尤其是俄羅斯近兩月已進佔中國境外人民幣交易的第三大市場。

對香港來說，假若全球去美元化已是長期趨勢，雖是漫長的過程，但其對香港的國際金融中心影響始終不容輕視。不過其中有危也有機，香港是中國人民幣最大離岸市場及資金池，倘若能把握契機，積極開拓新領域，引入更多以人民幣計價的產品，擴大與內地互聯互通措施，並深化基金互認、以至優化滬深港通、債券通和跨境理財通等，這將大大強化香港作為離岸人民幣中心的角色，對自身定位及長遠發展均有重要作用。

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