央行重手加息壓通脹 股市呈收集時機 兩大美股可低吸

歐美近日紛紛重手壓通脹，對於股市構成重要壓力，但如果股市都能夠回穩，反而又是慢慢收集時機。

聯儲局鮑威爾上周發表演說再次強調要壓制通脹的重要性，並稱成功前不會退縮。他指出，現時要採取行動避免通脹造成的社會成本，聯儲局有責任並願意穩定物價，而且高通脹時間愈長，風險愈大。

至於最為市場關注是重提歷史告誡不能過早放鬆。雖然大致內容與Jackson Hole年會無大分別，但美股於上周四的表現反覆，顯著上升後一度明顯下跌，幸而最都有温和升幅，連續兩日反彈。樂觀看短期望反彈，若再失上周低位探底可能性將大增。

歐洲能源價亂 通脹壓不下去

除了美國要應對通脹，歐洲都同樣有巨大壓力，所以歐洲央行上周四議息就決定加息0.75厘，是歷來最大幅度加息。至於加息能否壓到通脹於歐洲真的要看能源危機可不可以控制。由於天然氣價格大升，所以令到發電企業需要就電力對冲的遠期或期貨合約被追加保證金，從而對流動資金造成天大壓力，即使各地政府紛紛伸出緩手，但是能源市場紛亂局面仍未平息。歐洲嘗試從源頭控制能源價格，好像對買入俄羅斯能源設上限。能源價格亂是引發歐洲持續性通脹原因，因為做生意要計入大幅上升成本而加價，否則隨時蝕錢。這種通脹預期是令通脹壓不下去的恐怖之處。加上歐洲很多地方慣性採取工會行動去迫資方加薪，碼頭及鐵路停運不時發生。

美情況較不複雜 CPI成短期走勢關鍵

因此，比較下美國的情況反而沒哪麼複雜。基本上，市場目前已預期聯儲局於9月22日會加息0.75厘。而今日（13日）美國公布的消費物價指數（CPI）將會是議息前最重要的一項數據，如果平穩及有温和下跌勢頭，相信有利於市況回穩。在9月之後，聯儲局於今年仍在兩次議息，分別是當地時間11月1日及2日與12月13日及14日。

於目前仍相對波動局面，可吼一些較為穩健及前景改善的股票。道指成分股聯合健康（UnitedHealth Group、美：UNH）為醫療保險龍頭，旗下一大業務UnitedHealthcare除了一般運營，也會與政府合作向Medicare和Medicaid的保戶承保。另一平台Optum會提供醫療相關服務，如Optum Health主要為團體客戶提供度身訂做的健康管理及醫療服務；Optum Insight為醫療數據分析和管理服務解決方案供應商；Optum Rx是藥品福利管理業務。UnitedHealth Group第二季業績好過市場預期，經調整每股攤薄盈利5.6美元，按年升18.5%，較預期5.2美元為佳。公司亦上調了全年展望預測。業務與前景相對穩健。

另外，迪士尼（美：DIS）上季業績也好過市場預期，而且主題樂園和相關消費產品收入大升，特別是美國本土主題樂園出現報復式反彈。雖然串流視頻業務仍燒錢，因Disney+及ESPN+節目製作成本上升，所以經營虧損由去年同期2.9億美元擴大至10.6億美元，但預期應快見頂，假如能見到虧損收窄，甚至轉盈勢頭對股價表現都是利好，惟應仍要時間實現。假如未來迪士尼業務可以回復正軌，估值及股價應可獲支持。

利申：筆者持有DIS

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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