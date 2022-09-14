AEON 指定夏天商品 低至$8 J.CO Donuts & Coffee 水果茶系列享8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. AEON：指定夏天商品 最平低至8元

即日起至9月25日，所有指定夏天商品都有優惠，最平低至8元，包括防曬用品太陽帽和冷感系列等。

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2. J.CO Donuts & Coffee：水果茶系列飲品 8折優惠

即日起至9月18日，購買任何水果茶系列飲品即可享8折優惠。

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3. 昂坪360：樂悠咭/長者 來回纜車門票 30元

即日起至9月30日，只要你持有樂悠咭或者65歲以上長者，直接在纜車站買票或者網上預約，都可以用30元優惠價錢（原價155元）購買來回標準車廂（長者）門票。到訪當日可於東涌或昂坪纜車站售票處即場加88元升級至「360樂悠通」，在今年12月23日或之前無限次任搭標準車廂。

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撰文：hket小編

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