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手機情報│華為Mate 50 vs 蘋果iPhone 14　誰更勝一籌

博客 08:05 2022/09/13

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蘋果公司（美：AAPL）與華為曾經是叮噹馬頭的對手，但自從華為被美國政府制裁以來，華為的手機銷量失去了全球市場份額，令蘋果在高端市場近乎獨大。今年華為與蘋果都在同一星期發佈本年度的旗艦手機，華為的Mate 50系列及蘋果的iPhone 14系列，無獨有偶都主打一個香港人用不到的功能，便是衛星緊急救援通訊服務，讓手機用家在手機訊號未能覆蓋的地方，可透過衛星訊號來發出求救訊號。

華為Mate 50、蘋果iPhone 14主打衛星緊急救援通訊服務

事實上，手機功能早已變得公式化人有我有，相機功能鬥像素鬥光圈大小，屏幕鬥大鬥摺，但將手機與衛星通訊掛勾則是今年才出現。雖然以衛星作為電話及上網通訊其實也不是新鮮事，起碼有網絡商便曾推出過在航班上的衛星通訊服務計劃，但將這項服務下放至人手一部的手機則未有例子。

因此，當放風者在華為Mate 50系列推出前夕，有傳會支援衛星通訊時，不少也感到異常興奮，紛紛認為這是華為突破西方制裁的一大突破。當然到最後新機只是支援以衛星傳送文字訊息時，並不支援收取訊息，很多花粉都有點兒失望。

不過，更令人失望的是，這項新機功能原來要待更新軟件，再透過華為自家的聊天軟件啟動服務才可使用。這項原本被視為突破性的技術，頓時變得失色。

科技應用漸見廣泛變得貼心

與華為單挑一項技術作賣點不同，蘋果iPhone 14雖然也有衛星求救功能，但這只是手機為保護用家而設的一個賣點而已。蘋果今年也為新機加添了車禍偵測功能，一如 Apple Watch的跌倒偵測功能，若手機用家因車禍而不省人事，便會自動撥打緊急求助電話。

事實上，手機已變成了每人必備的物件，廠商們以科技來保障用家安全實在值得鼓掌。雖然衛星通訊救援功能在香港未能用得上，但這種技術能下放至手機這類大眾化產物，也反映了現今通訊科技的層層互補，地上的網絡觸及不了的地方，便由半空的衛星負責。雖然有說天羅地網讓人失去私隱，但在私隱與用家安全並非對立。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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