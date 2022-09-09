威士忌收藏家鍾情六七十年代舊酒 逾400瓶珍藏投資夠買一層樓

▲ 相信這是Darren的小部分珍藏，還有很多靚威士忌未曝光。

能夠不夠10年，就令自己成為威士忌這方面的專家，相信Darren一方面對威士忌真是熱愛，另一方面也交了不少「學費」，才會了解自己的口味，懂得分辨好與壞。就讓Darren介紹一下他的珍藏，以及投資的心得。

▲ 這4枝IB，除了是The Scotch Malt Whisky Society（SMWS）推出的第一代威士忌外，最特別是酒標有「生命之水」的字眼，而每一間蒸餾廠都賦與一個號碼，分別是120.1白州、119.1山崎、116.1 余市、124.1宮城峽，編號都是1，即是第一枝。Darren尋找了3年才找到，山崎更是高追買回來，五、六年前兩萬幾買入，現有人出價4枝28萬元，他還未動心。（圖片：湯致遠攝）

先講一講數字，Darren現有的400多枝珍藏，約100枝屬於日本威士忌，其餘都是蘇格蘭威士忌。「我最初（2013年）只是在日式超市買普飲款，後來經Aaron（威士忌酒吧Club Qing老闆）介紹飲Port Ellen後，就開始買這品牌的威士忌，漸漸成為我收藏之中擁有最多的品牌，約有三、四十枝。」

他喜歡Port Ellen這蘇格蘭威士忌有獨特的鹹味、檸檬及焦油味，層次複雜，是其他品牌不能比擬的。雖然1983年酒廠關閉，但許多IB（獨立裝瓶廠，Independent Bottler）購入它的原酒重新熟成、裝瓶，並貼上自己設計的酒標出售。

▲ 這是Diageo Special Releases Port Ellen系列，每年推出一枝。右邊是2001年推出的1st Release，最有收藏價值。左邊是2012年推出的12th Release。2017年後，就再沒有推出過。Darren當年購 買時約$10,000一枝，現已升值至$25,000。（圖片：湯致遠攝）

就好像叫Darren揀選一枝威士忌合照，他就揀了由日本信濃屋（Shinanoya，一家專售各式酒類的商店）出品的Port Ellen 27年（1983-2010）, Sherry Butt Cask Strength的單一麥芽威士忌限量版，Shinanoya出了一個系列以西洋棋作酒標，四、五年前購入也要萬多元。「一直都好貴，因為萬幾蚊是可以買到兩枝其他的威士忌，找了好久，最後在日本拍賣投得。」

▲ 日本信濃屋出品的Port Ellen 27年（1983-2010）, Sherry Butt Cask Strength單一麥芽威士忌。（圖片：湯致遠攝）

另一間IB——Speciality Drinks Ltd出品的系列威士忌，酒標以化學符號推出，如Port Ellen便變成Pe1、2、3、4、5等簡稱。「最初是無年份、無蒸餾及入瓶資料，但後來LP（Laphroaig）系列就公開了。」

▲ Speciality Drinks Ltd出品的Port Ellen－－Pe1、2、3、4、5。（圖片：湯致遠攝）

鍾情IB富實驗性

Darren說他個人比較鍾情於IB的出品，喜歡他的實驗性及不確定性。而OB（Official Bottling）則是由蒸餾廠自產、自銷的原廠裝瓶威士忌，強調風格的連貫性。「OB通常會有包袱，所以分別不大。」

他就喜歡來自日本的IB——Kingsbury。「當年我喝了一枝Kingsbury的Laphroaig很喜歡，又有海水及檸檬的風味，我買了一枝，然後就陸續購入其他。」這個Kingsbury系列，他總共有約60枝，有五十幾枝的酒標完全不同，他相信以這系列來說，他是擁有最多不同酒標的收藏。酒標上有時產區的名字比較搶眼，如Islay、Speyside；有時蒸餾廠的名字如Highland Park比較突出，公認質素好的，有1972年的Islay及Hebrides兩個酒區。

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收藏從拍賣而來

Darren說他的收藏，大多數是從拍賣而來。「我大約2014年左右開始在Yahoo拍賣買酒（2020年關閉），因為無抽佣，所以買了不少，但很少威士忌以超過3萬元購入，就算輕井沢也是二、三萬買回來，現在已升值至七、八萬元。」

自從《Whisky Bible 2015》將山崎（Yamazaki）的Sherry Cask 2013評為那年的Best Whisky in the World（97.5分）後，日本的威士忌就開始?升。「以前余市20年，在免稅店只是賣千多元，但半年後已經由3千升至6千，現在已要萬五蚊。」

▲ 昔日當山崎仍然有許多威士忌存貨時，會與超市和酒吧合作推出威士忌，這些有漢字的酒標，加上用雪莉桶，以及酒質色澤深，都深受國內人歡迎。就好像這兩枝有馬及英雄，Darren買回來時約 $15,000一枝，最近國內成交差不多已去到11-12萬元。（圖片：湯致遠攝）

多品試找出個人口味

他對威士忌的知識增長，有部分是來自Whisky Fun這個權威網站，由Serge及Angus二人於2002年開始為威士忌評分。「這個網站就好像新酒的米芝蓮，如果評90幾分，價格就會翻一翻，短線炒家就會留意這些評分。得95分的真是好好飲，但有些92、93分，試完就唔係好掂，當然純屬個人口味。」

此外，他也會出席試酒會，多試不同的風格。好像疫情前，每個月都有tasting event：Hong Kong Whisky Festival、Whisky Live，一日兩、三場，每場試五、六枝，而且還有主題。「有些威士忌的大禮盒裝好像夾萬咁浮誇，我試過才會買，不會盲目追捧。」

▲ 能夠集齊秩父（Chichibu）的GAME系列並不容易，因為有些只有幾十枝。這系列有趣的是下一款的酒標模樣，會隱藏在現有的版本之中。Darren 4年前買入GAME 7只需2千幾元，最近賣出已是 $31,500。（圖片：被訪者提供）

舊酒8年也好喝

有說：同一款酒最好買一枝來飲，買一枝來儲，然後賣出一枝，就可以補償買入的費用，但現實是買3枝都有難度。「因為我主力收藏舊酒，我自己定義old & rare，是六、七十年代蒸餾，90年代前就入桶。」

Darren說，因為1986年西班牙有法例禁止浸了幾十年雪莉酒的木桶直接出口至歐洲，必須在西班牙入瓶，因此後來酒廠就改為買新桶然後只是花幾年時間潤桶（倒入雪莉酒）而已。「這些新木桶用來陳年威士忌，便多了琉璜及草青味，不太討好。」而過往釀造威士忌，通常用600多度的直火蒸餾，今天則只是用百多度的蒸氣加熱，較易控制，但溫度對威士忌的影響是有差別，這亦是Darren愛舊酒的原因。

他個人的口味是喜歡帶有泥煤味的威士忌，不過舊酒沒有泥煤也會喜歡。「如果是舊酒的話，8年陳的威士忌也可以飲用；但如果是近年蒸餾的，五、六年陳我不會買，因為與木桶的interact都未夠，起碼要12年才可喝。」

▲ 要分辨是新酒與舊酒，Darren教其中一個方法，是看酒標的字款。如Macallan這兩枝雖然都是12年陳，但The的寫法就有不同。左邊的T字如果勾著，就代表是舊酒。（圖片：湯致遠攝）

為了嘗到心頭好飛去日本

說到Darren對威士忌熱愛的瘋狂舉動，就是只要有靚酒，要他搭飛機也沒有問題。「當年我迷Kingsbury，上網見到酒吧有得飲就飛過去。在大阪找到一間酒吧有七、八款Kingsbury，當中有些已升至過10萬元。成晚得我一個客，我又不識日文，便用Google Translate和經理交流，後來他還坐在我隔離一切飲，這個體驗幾得意。」幾百元一杯的威士忌，他喝了七、八款，結果二、三千蚊埋單。

▲ 鍾情威士忌有幾瘋狂？Darren知道有喜歡的Kingsbury可喝，就會飛去日本品嘗。就算不懂日文，與經理也言談甚歡。（圖片：被訪者提供）

這個價錢其實屬小兒科，因為自從Darren開始進入威士忌世界，他總共花了7位數字（接近一層細單位）在威士忌上，而開瓶飲用的，初步統計也有五、六十萬元。