【好去處】尖沙咀新店KABOOM擁維港靚景　嘆多款東南亞小菜式

疫情升溫,不少人出外食飯都會揀空間感十足的餐廳。尖沙咀新開的餐廳酒吧KABOOM,樓高兩層,其中天台頂層的室外用餐區,可一覽維港景致,餐廳還同時供應多款東南亞美食,味覺及視覺均得到享受。

KABOOM餐廳酒吧隱身於尖沙咀鬧市中,佔地兩層,天台頂層放置了太陽草傘及藤椅,食客可以一邊欣賞廣闊的維港景致,一邊與三五知己小酌暢飲,十分寫意。餐廳下層是室內用餐區,同時擁有開揚景致,寬敞的落地玻璃窗引進陽光,讓一室充滿溫暖感。室內設計別具心思,特意在整個天花上蓋滿長竹枝,酒吧位置堆砌了一幅石磚牆,配上户外藤椅和木桌,刻意仿效東南亞的海邊酒吧,讓食客置身其中有出外度假的感覺。

至於菜式,由外籍主廚主理多款的東南亞酒吧小吃、主食及甜品,其中專為下酒而設的十多款小吃便最具特色,包括五香烤椰菜花($88),主廚特意用上秘製的五香牛油,把椰菜花烤焗兩次,配搭清新的香芹及豆腐,並淋上秘製柚子汁,清新美味。另一款賣相精緻的三式烤粟米($88),有特色避風塘、香草牛油粒及香辣粟米片3款口味,味道香濃,是餐廳人氣的小吃。至於三式烤單骨雞翼($88),雞翼以鹹蛋黃、香草及南美Cajun香料醃至入味,香口惹味,佐酒最合適。

滲入港式風味

主菜也滿有特色,包括黃金炭烤豬扒飯($198),靈感源自港式茶餐廳的名物「焗豬扒飯」,主廚把豬扒改成炭烤,還加入香脆芝士片,汁醬就換成更香濃的印度番茄牛油咖喱汁,洋溢着獨特的東南亞風味。還有避風塘炒辣蟹意粉($188),在港式避風塘配料中,添加多款東南亞調味料,令味道更富層次感。另一道意大利翠玉瓜麵配香煎帶子及西班牙辣肉腸忌廉醬($208),則充滿西式風味,把翠玉瓜刨成幼絲,浸泡於鹽水之中,讓「麵條」吃來更爽脆,與半生熟的帶子及醬汁同吃,香濃惹味。

餐廳酒吧區有供應特色雞尾酒,更配上特別名字,如「No More OT Please!」、「I Need To Keep Fit!」等,讓繁忙都市人產生共鳴,而雞尾酒亦以該句子作為創作靈感,饒富特色。另外,部分雞尾酒賣相精緻,如以伏特加、熱情果蓉及薑味菠蘿汁調配而成的Damn Pissed Off!($128),外形像浴缸泡泡浴,飲前記得打卡,呃Like絕對無難度。

KABOOM 地址:尖沙咀北京道12A號太子集團中心20樓

電話:3708 8114

營業時間:中午12時至凌晨12時

作者、責任編輯:招美寶

