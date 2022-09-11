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【好去處】尖沙咀新店KABOOM擁維港靚景　嘆多款東南亞小菜式

個人增值 13:00 2022/09/11

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疫情升溫，不少人出外食飯都會揀空間感十足的餐廳。尖沙咀新開的餐廳酒吧KABOOM，樓高兩層，其中天台頂層的室外用餐區，可一覽維港景致，餐廳還同時供應多款東南亞美食，味覺及視覺均得到享受。

KABOOM餐廳酒吧隱身於尖沙咀鬧市中，佔地兩層，天台頂層放置了太陽草傘及藤椅，食客可以一邊欣賞廣闊的維港景致，一邊與三五知己小酌暢飲，十分寫意。餐廳下層是室內用餐區，同時擁有開揚景致，寬敞的落地玻璃窗引進陽光，讓一室充滿溫暖感。室內設計別具心思，特意在整個天花上蓋滿長竹枝，酒吧位置堆砌了一幅石磚牆，配上户外藤椅和木桌，刻意仿效東南亞的海邊酒吧，讓食客置身其中有出外度假的感覺。

至於菜式，由外籍主廚主理多款的東南亞酒吧小吃、主食及甜品，其中專為下酒而設的十多款小吃便最具特色，包括五香烤椰菜花（$88），主廚特意用上秘製的五香牛油，把椰菜花烤焗兩次，配搭清新的香芹及豆腐，並淋上秘製柚子汁，清新美味。另一款賣相精緻的三式烤粟米（$88），有特色避風塘、香草牛油粒及香辣粟米片3款口味，味道香濃，是餐廳人氣的小吃。至於三式烤單骨雞翼（$88），雞翼以鹹蛋黃、香草及南美Cajun香料醃至入味，香口惹味，佐酒最合適。

滲入港式風味

主菜也滿有特色，包括黃金炭烤豬扒飯（$198），靈感源自港式茶餐廳的名物「焗豬扒飯」，主廚把豬扒改成炭烤，還加入香脆芝士片，汁醬就換成更香濃的印度番茄牛油咖喱汁，洋溢着獨特的東南亞風味。還有避風塘炒辣蟹意粉（$188），在港式避風塘配料中，添加多款東南亞調味料，令味道更富層次感。另一道意大利翠玉瓜麵配香煎帶子及西班牙辣肉腸忌廉醬（$208），則充滿西式風味，把翠玉瓜刨成幼絲，浸泡於鹽水之中，讓「麵條」吃來更爽脆，與半生熟的帶子及醬汁同吃，香濃惹味。

餐廳酒吧區有供應特色雞尾酒，更配上特別名字，如「No More OT Please！」、「I Need To Keep Fit！」等，讓繁忙都市人產生共鳴，而雞尾酒亦以該句子作為創作靈感，饒富特色。另外，部分雞尾酒賣相精緻，如以伏特加、熱情果蓉及薑味菠蘿汁調配而成的Damn Pissed Off！（$128），外形像浴缸泡泡浴，飲前記得打卡，呃Like絕對無難度。

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KABOOM

地址：尖沙咀北京道12A號太子集團中心20樓
電話：3708 8114
營業時間：中午12時至凌晨12時

作者、責任編輯：招美寶

【原文：尖沙咀新店 維港靚景東南亞餐廳KABOOM（收費文章）】

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