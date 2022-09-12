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【健康增值】CNN：日喝兩杯紅茶降低死亡風險　對男性保護力更具作用

個人增值 19:00 2022/09/12

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茶，很多人都喜歡，除了簡簡單單沖一杯茶，茶也可以變化多端：檸檬茶、水果茶、珍珠奶茶……與不少食材都相容。

CNN美國有線電視新聞網引述《內科醫學年鑑》一項新研究，每天喝兩杯或更多杯紅茶，能降低死亡風險。但專家指研究仍屬初步，提醒大家毋須為此改變原有的飲茶習慣。

研究由美國國家癌症研究所的流行病學家Maki Inoue領導，調查了2006年至2010年間，參與英國生物銀行的近50萬名年齡在40至69歲之間人士，該銀行擁有深入的遺傳和健康信息，數據庫中包括參與者提及個人喝茶習慣，一些參與者根本不喝紅茶，由於數據來自英國，因此也有很多人經常喝紅茶，每天喝多達10杯。

研究人員發現，在此期間每天喝兩杯或更多杯茶的人死於心血管疾病、缺血性心臟病和中風等原因的可能性較小。雖然目前的研究還很初步，但Maki Inoue指紅茶如此有益，與多種可能的機制有關，包括茶富含生物活性化合物，有助減少氧化壓力和炎症，進而預防癌症和心臟病等。

紅茶綠茶來自同種植物

事實上，已經有大量關於綠茶對健康益處的研究，如2013年一項觀察性研究，表明它可以減緩癌前病變的生長；而2014年另一項研究發現，飲用綠茶與降低認知能力下降的風險有關。Maki Inoue說：「紅茶和綠茶都來自同一種植物山茶花的變種，但此前很少有研究調查飲用紅茶的影響。」

她補充，由於缺乏更多研究，現在還不是在日常生活中添加紅茶的時候。「我們的研究結果可能會讓已經每天喝茶的人放心，但我們不建議人們改變他們喝茶習慣，例如特意多喝幾杯，人們不應該依賴單一研究的結果來改變習慣，需要更多的研究來完善這些發現。」

對於許多喝茶的人來說，沖茶的過程至關重要，水需要達到幾多度、是淡是濃，也有人很愛加入奶和糖。加糖加奶的奶茶，是否較不健康？Maki Inoue請大家放心，根據是項研究，添加牛奶或糖的人的健康益處沒有顯著降低。不過，這並等於它是健康的喝茶方式，因為糖和牛奶中的飽和脂肪，加進茶裏要適可而止。

內地茶類健康研究

有關茶的營養，過往有不少研究引證過，芸芸茶葉中，以綠茶最受推崇，中國國家心血管疾病中心顧東風博士兩年前發表一項有關茶的研究，研究人員查看了100,902名沒有心臟病、中風或癌症病史的中國人的數據，並將他們分為兩組：每周喝茶3次或以上的嗜茶者、從不喝茶的人以及不經常喝茶的人，並於7年後進行跟進追訪。

他們的分析發現，經常喝茶的人患心臟病和中風的風險降低了20%、死於心臟病和中風的風險降低了22%。具體來說，他們發現經常喝茶的人在50歲時的預期壽命，比不經常喝茶的人長1.26年。

男士作用更明顯

可惜的是，此研究也同時發現，男性習慣性飲茶者的保護作用非常明顯和強，但對女性的保護作用並不明顯。估計其一原因是，男性嗜茶者的比例大約是女性的兩倍半，研究中約48%的男性經常喝茶，而女性中這一比例僅為20%。

顧東風博士進一步指出，綠茶富含類黃酮，尤其是茶多酚，這些生物活性化合物可以預防心血管疾病。雖然來自同一種植物並含有相同量的咖啡因，但紅茶在採摘後的加工方式與綠茶不同。紅茶經過充分發酵，茶多酚可能會在發酵過程中被氧化成色素並失活，因此綠茶在抗氧化、改善血脂方面往往比紅茶更有效，進而對心血管更有效保護。

作者、責任編輯：周美好

【原文：CNN：日喝兩杯紅茶 對健康有裨益（收費文章）】

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