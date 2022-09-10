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【好去處】中環異國風小酒館主打中歐風味香煎肉扒　必嚐水果風味蒸餾酒

個人增值 19:00 2022/09/10

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簡稱中歐的歐洲中部，包括有德國、瑞士、奧地利、匈牙利及波蘭等9國，每處都有其著名的代表美食。就算非疫情影響，想一次過遊覽中歐兼歎盡當地珍味，動輒要花大半個月。

不過最近只需到中環荷李活道新開幕的Schnitzel & Schnaps，就可以在這異國小酒館的舒適氛圍下，一次過嘗盡歐洲風味菜式，來一趟遠離煩囂的偽中歐之旅。

甫踏進兩層高的餐廳酒吧Schnitzel & Schnaps內，就好像身在歐洲漫步探索小鎮時，不經意找到的愜意小酒館般。

中歐傳統味道

餐廳由具有近20年多國餐飲經驗的大廚Krzysztof Bandel主理，來自波蘭的他自細就經常愛在廚房跟母親一起煮食，14歲時入讀當地的烹飪學校，並在酒店及餐廳完成4年學徒培訓，服兵役期間更有一年多時間擔任廚師。隨後他離開家鄉搬到倫敦，曾在多間大型精品酒店、餐廳及小型釀酒廠等擔任廚師，期間曾移居香港工作多年，到去年重新踏足香港，繼續發展其烹飪事業。

Krzysztof致力將家鄉及中歐傳統味道帶來香港，主打菜式就有中歐國家招牌菜香煎肉扒，分別選用小牛肉、豬扒、雞肉、劍魚及芹菜入饌，將肉扒裹上麵包糠後放平底鍋上淺煎，而非油炸。香煎時大廚以經驗調節熟油溫度，確保兩邊煎至金黃均勻，外酥內嫩，麵包糠則是由風乾凱撒麵包（Kaiser Rolls）及多種香草混合物製成。

水果風味蒸餾酒

開心Share之選就有精選香腸拼盤（4-kinds of Sausages Platter，$388），包括有維也納香腸、慕尼黑Bratwurst香腸、Nurnberger Rostbratwurst Spiral紐倫堡香腸及Silesian Kielbasa波蘭香腸，搭配自家製涼拌椰菜絲、酸椰菜及馬鈴薯沙律，一碟菜嘗盡多國名物。

甜品方面亦見驚喜，推介有奧地利傳統美食Kaiserschmarrn（$98），香煎烘烤過的煎餅配以酸甜糖漬雜莓及Mascarpone芝士忌廉，酸甜得宜，味道清新，是當地家傳戶曉的傳統甜品。另一款選用青蘋果入饌的酥脆蘋果卷（Apple Strudel，$120 / 2人用），在麵糰內加入酸忌廉、青蘋果及肉桂等香料，捲起後放入焗爐焗香，再配以呍呢嗱雪糕，爽脆之餘甜而不膩，為這中歐嘗味之旅完美作結。

不得不提還有來自中歐各國的葡萄酒及啤酒，以及多種微甜半乾、帶水果香氣的蒸餾酒。蒸餾酒大多由一種水果搗碎再蒸餾而成，是款透明清澈帶果香的水果白蘭地，酒精濃度較高，部分還帶有草本花香或是辛香料味，而傳統德國及奧地利蒸餾酒則較常用香梨、杏桃及布冧等製成。推介可試S&S Bloody Mary（$85），以四川花椒蒸餾酒、帶甘甜芳香氣味的Zubrowka伏特加、辣根、陳醋、柑橘及番茄汁調成，甘中帶酸辣，獨特細緻。

    點擊圖片放大

Schnitzel & Schnaps

地址：中環荷李活道35號泉威中心地下
營業時間：周日至周四中午12時至晚上11時30分、周五、六及公眾假期前夕中午12時至凌晨12時30分
電話：2889 1199

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：中環愜意異國風小酒館 味遊中歐嘗傳統香煎肉扒（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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