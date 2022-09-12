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「養兒防老」已out! 準備好「養老防兒」了嗎？ 應趁早做好退休規劃

個人增值 11:00 2022/09/12

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相信大家都知道一個傳統的詞——「養兒防老」，隨著社會的發展和時代的改變，現在的生育率明顯降低，老齡化逐漸嚴重，而年輕一代面對高通脹、高樓價等艱難情況下，以前的「養兒防老」可能已不合時，或者是時候改變想法，變為「養老防兒」。

此處提到的「養老防兒」並不是像防賊一樣防孩子，而是雙方的一種獨立和自強，年長一方應為自己的退休生活負責，做到不過度依賴孩子；而子女一方亦應該靠自己能力去努力生活，不應該把父母當成提款機。

退休規劃應趁早

1. 定期定額為自己準備一份退休金
應該趁早養成定期定額存退休金的習慣，這部分應該跟其他存款或投資區分，防止過度使用導致令退休金不夠。雖然政府、企業或子女都會有補貼，但這些都屬於被動收入，更應該為自己準備一份主動的收入，這是一種對自己的保障，即使沒有其他被動收入的情況下，也可以保證自己的退休生活。

2. 配置具流動性的資產

這個資產是具有一定流動性，最好是能隨時調整配置，因為市場難免有波動，如果一直僵固不動，可能無法配合市場現況做出最好的改變。

3. 做好老後財產配置

很多父母會透過贈與等方式，預先將資產傳承，將一部分資金交在孩子手上，這樣做的初心是好的，但過早將資產控制權比孩子並不是一件好事，應該將掌握權留在自己手上，等將來百年歸老後再將控制權交予下一代。

此來父母才能真正做到「養老防兒」，才能讓資產更好地配置，照顧好自己和對象，用在正確的事情上。

有人說，快樂養老、享受退休生活需要「五老」來支撐，包括老伴、老房、老體、老友、老本。與其把雞蛋都放在一個籃子裡，期待子女照顧自己至人生盡頭，還不如多把心思放在「五老」上面。

 

責任編輯：梁政琪

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