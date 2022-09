【品味投資】OMEGAｘSwatch短短半年即跌價　2大轉售平台低見2,320元即可入手！

在今年3月初,引起錶迷們瘋狂和熱搶手錶為OMEGAxSwatch的破天荒聯乘款式,更一度由原價的2,100元,炒至高達68,000元,而且大部分款式於專門店至今仍缺貨,可謂「一錶難求」。不過,這個品牌聯乘下的手錶售價近日在外國2大網上轉售平台中現回落跡象。本網參考9月9日的價錢列出這11隻款手錶分別在這兩大網站的價格,大約2,300元左右便可以入手,即睇係邊個網站啦!

曾炒至6.8萬元一隻 高位跌價97%

OMEGAxSwatch合推出了11款不同登月造型的手錶,包括地球、月球、太陽、火星、木星、土星、冥王星、金星、天王星、海王星和水星,並分別以不同顏色、設計細節以及錶背上的星體圖案展現個性,定價為只需2,100元便可以入手,吸引不少錶迷。不過,當手錶推出時,世界各地的Swatch門市都大排長龍,而售價更炒至68,000元一隻,甚至一度缺貨,成為今年錶界的熱話。

海王星錶款售價仍售逾2萬元

然而,推出至今已有半年時間的OMEGAxSwatch手錶,本網翻查網上各大轉售平台,這款手錶的售價明顯回落。據eBay及StockX網站的價格顯示,這11款手錶的價格比炒價低,StockX是以拍賣出價進行交易,而eBay則有不同賣家以不同價錢出售,故此這兩個網站的價錢不時變動。參考以上兩個網站,最低可以以2,300元左右入手「Mission to Mars」(火星)、「Mission to Jupiter」(木星)及「Mission to the Sun」(太陽)款式。

不過,曾經被網民鬧爆甩色的「Mission to Neptune」(海王星)是11款手錶中轉售價是最貴,eBay價錢為21,186港元,而StockX價錢為11,780港元,同樣需要過萬元才有機會入手,價格仍然未回落至接近官方定價。

■11款OMEGAxSwatch網上轉售價格■

