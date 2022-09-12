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【品味投資】OMEGAｘSwatch短短半年即跌價　2大轉售平台低見2,320元即可入手！

個人增值 12:00 2022/09/12

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在今年3月初，引起錶迷們瘋狂和熱搶手錶為OMEGAｘSwatch的破天荒聯乘款式，更一度由原價的2,100元，炒至高達68,000元，而且大部分款式於專門店至今仍缺貨，可謂「一錶難求」。不過，這個品牌聯乘下的手錶售價近日在外國2大網上轉售平台中現回落跡象。本網參考9月9日的價錢列出這11隻款手錶分別在這兩大網站的價格，大約2,300元左右便可以入手，即睇係邊個網站啦！

曾炒至6.8萬元一隻 高位跌價97%

OMEGAｘSwatch合推出了11款不同登月造型的手錶，包括地球、月球、太陽、火星、木星、土星、冥王星、金星、天王星、海王星和水星，並分別以不同顏色、設計細節以及錶背上的星體圖案展現個性，定價為只需2,100元便可以入手，吸引不少錶迷。不過，當手錶推出時，世界各地的Swatch門市都大排長龍，而售價更炒至68,000元一隻，甚至一度缺貨，成為今年錶界的熱話。

海王星錶款售價仍售逾2萬元

然而，推出至今已有半年時間的OMEGAｘSwatch手錶，本網翻查網上各大轉售平台，這款手錶的售價明顯回落。據eBay及StockX網站的價格顯示，這11款手錶的價格比炒價低，StockX是以拍賣出價進行交易，而eBay則有不同賣家以不同價錢出售，故此這兩個網站的價錢不時變動。參考以上兩個網站，最低可以以2,300元左右入手「Mission to Mars」（火星）、「Mission to Jupiter」（木星）及「Mission to the Sun」（太陽）款式。

不過，曾經被網民鬧爆甩色的「Mission to Neptune」（海王星）是11款手錶中轉售價是最貴，eBay價錢為21,186港元，而StockX價錢為11,780港元，同樣需要過萬元才有機會入手，價格仍然未回落至接近官方定價。

■11款OMEGAｘSwatch網上轉售價格■ 

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欄名 : 品味投資

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