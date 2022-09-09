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【銀色債券2022】銀債最多可獲21手 料因多人認購手數少 認購20手以下 獲全數配發

收息攻略 16:57 2022/09/09

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政府公布第七批銀色債券（Silver Bond）的最終認購及配發結果，令人意外的是，最多可獲發的手數，達到21手（21萬元），較早前預計的15-16手多。

政府今日公布的最終結果顯示，共收到289 640份有效申請，申請的債券本金總額達約625港元，而銀債的最終發行額增加至450億元。這3項數字都與一周前公布的初步結果一致。

若簡單以450億元除以約29萬份申請，人均將獲15手。然而，估計有不少人的認購手數遠少於15手，因此認購較多的變得更著數。

政府最終指，有197 884份認購20手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的91 756申請（即認購20手以上者），均將先獲發20手債券，並進行抽籤，其中24 295份申請將獲配發多一手債券，即他們可獲21手，以此計算，一年的保證利息為8400元。
 
銀色債券將於2022年9月14日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

目前，已有信銀國際及富邦銀行公布了銀債退款優惠，退款可獲年利率高達3.7厘的定存優惠，與銀債的4厘保底息相比雖然較低，但若金額多於銀債可分配的21手，實際賺息有可能多於銀債。

 

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