完美升呢頂級版SUV　160萬Porsche Macan GTS

▲ Macan GTS已經取代了原來的Macan Turbo，成為這個中型SUV車系中的旗艦。

在保時捷車廠的命名習慣中，GTS型號向來屬於中、高檔車型。但自從廠方今年重整車系陣容後，Macan GTS已經取代了原來的Macan Turbo，成為這個中型SUV車系中的旗艦。

▲ 保時捷將Macan GTS取代了Macan Turbo，成為中型SUV車系中的頂級版。

▲ 四出式死氣喉在Sport Plus模式下，排氣聲浪響亮而沉實。

不能否認，Macan是個極為成功的車系，即使在全球疫情肆虐和晶片短缺的情況下，去年在全球仍然賣出了接近9萬部新車，成為最暢銷的保時捷車款。原本Macan GTS並不是車系中的頂級型號，但在轉新款後，其輸出和速度都超越了本來的Macan Turbo，於是保時捷也乾脆將後者停售。

▲ 四出式死氣喉在Sport Plus模式下，排氣聲浪響亮而沉實。

內外俱全

新款Macan GTS的動力，來自一副2.9公升V6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力較舊款增加了60hp，達到440hp/5,700-6,600rpm，峰值扭力則是56.08kgm/1,900-5,600rpm，在7前速PDK雙離合器自排配合下，車輛的0至100km/h加速時間僅4.5秒，假若配上Sport Chrono Package的話，時間還可以縮短0.2秒，極速則是272km/h，明顯較舊款Macan GTS厲害。

▲ 2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，力量輸出強勁流暢。

▲ 噴上了保時捷表面塗層的制動碟與紅色煞車卡鉗，制動反應極佳

另外在小改款後，其車廂內裝被徹底改造，中控台是以直接觸控操作（Direct Touch Control）為主要概念的玻璃觸控式屏幕介面，取代傳統開關。另外駕駛者又可以透過軚盤上的旋鈕，隨時在Normal、Sport、Sport Plus和Individual幾個行車模式之間作切換，期間視綫完全不用離開路面，設計用意跟現在的賽車相同。

▲ 車廂內的安全帶、皮革縫綫和頭枕上的GTS字章，均起用與車身相同的配色，極具型格。

全能SUV

以基本性格來說，小轉款後的Macan GTS，既可以是戰狼，也能夠是綿羊。其前雙願骨、後多連桿懸掛，本已經兼顧操控與舒適，加上保時捷主動式懸掛系統（PASM）又能夠按路面情況和模式選擇，自行改變避震軟硬度。

而且Macan GTS本來就是部使用四輪驅動的SUV，車體結構又夠硬淨，用它去走彎，車頭反應靈敏，車尾也非常願意跟着車頭的步伐走，完全流露着保時捷跑車的操控味道。它的引擎力量輸出強勁而流暢，峰值扭力與最大馬力可說是無縫銜接，任何轉數範圍也是它的發力點。

▲ 前、後座椅均有着極佳承托力，就算以高速在彎路行駛，乘客一樣能坐得極度安穩。

▲ 前、後座椅均有着極佳承托力，就算以高速在彎路行駛，乘客一樣能坐得極度安穩。

可以說，Macan GTS不獨是部很快的中型SUV，而且很容易便開得快，完全不需要高超的駕駛技術，就算是偶爾作一點輕鬆的越野駕駛，車輛又有預設的電子輔助系統協助駕駛者應付。Macan GTS可算是部全能的汽車，快慢皆宜，又有不錯的車廂空間，在任何路面環境甚至惡劣天氣下，一樣能夠輕鬆面對。

▲ 屬標準配備的動態過彎頭燈，可根據轉向角度與車速，將主燈組旋轉至朝向彎道位置。

▲ 改用了觸控屏幕來操作不同功能後，令新款Macan GTS車廂內的鈕掣數目大幅減少。

規格表

售價：$1,596,440

車型：5門5座位SUV

引擎：2,894c.c. V6汽缸配雙渦輪增壓器

汽缸直徑X衝程：84.5 X 86mm

壓縮比：10.5:1

最大馬力：440ps / 5,700-6,600rpm

峰值扭力：56.08kgm / 1,900-5,600rpm

傳動方式：前置引擎、四驅、7前速PDK自排

懸掛：前～雙願骨／後～多連桿，配氣壓懸掛

車身：4,726 X 1,927 X 1,609mm

輪軸距：2,807mm

車輛淨重：1,960kg

平均耗油量：11.3L/100km

輪胎：前～265/40R21／後～295/35R21

0-100km/h加速：4.5秒/4.3秒（Sport Chrono Package）

極速：272km/h

查詢：Porsche Centre（2926 2911）