完美升呢頂級版SUV　160萬Porsche Macan GTS

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在保時捷車廠的命名習慣中，GTS型號向來屬於中、高檔車型。但自從廠方今年重整車系陣容後，Macan GTS已經取代了原來的Macan Turbo，成為這個中型SUV車系中的旗艦。
不能否認，Macan是個極為成功的車系，即使在全球疫情肆虐和晶片短缺的情況下，去年在全球仍然賣出了接近9萬部新車，成為最暢銷的保時捷車款。原本Macan GTS並不是車系中的頂級型號，但在轉新款後，其輸出和速度都超越了本來的Macan Turbo，於是保時捷也乾脆將後者停售。
內外俱全
新款Macan GTS的動力，來自一副2.9公升V6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力較舊款增加了60hp，達到440hp/5,700-6,600rpm，峰值扭力則是56.08kgm/1,900-5,600rpm，在7前速PDK雙離合器自排配合下，車輛的0至100km/h加速時間僅4.5秒，假若配上Sport Chrono Package的話，時間還可以縮短0.2秒，極速則是272km/h，明顯較舊款Macan GTS厲害。
另外在小改款後，其車廂內裝被徹底改造，中控台是以直接觸控操作（Direct Touch Control）為主要概念的玻璃觸控式屏幕介面，取代傳統開關。另外駕駛者又可以透過軚盤上的旋鈕，隨時在Normal、Sport、Sport Plus和Individual幾個行車模式之間作切換，期間視綫完全不用離開路面，設計用意跟現在的賽車相同。
全能SUV
以基本性格來說，小轉款後的Macan GTS，既可以是戰狼，也能夠是綿羊。其前雙願骨、後多連桿懸掛，本已經兼顧操控與舒適，加上保時捷主動式懸掛系統（PASM）又能夠按路面情況和模式選擇，自行改變避震軟硬度。
而且Macan GTS本來就是部使用四輪驅動的SUV，車體結構又夠硬淨，用它去走彎，車頭反應靈敏，車尾也非常願意跟着車頭的步伐走，完全流露着保時捷跑車的操控味道。它的引擎力量輸出強勁而流暢，峰值扭力與最大馬力可說是無縫銜接，任何轉數範圍也是它的發力點。
可以說，Macan GTS不獨是部很快的中型SUV，而且很容易便開得快，完全不需要高超的駕駛技術，就算是偶爾作一點輕鬆的越野駕駛，車輛又有預設的電子輔助系統協助駕駛者應付。Macan GTS可算是部全能的汽車，快慢皆宜，又有不錯的車廂空間，在任何路面環境甚至惡劣天氣下，一樣能夠輕鬆面對。
規格表
售價：$1,596,440
車型：5門5座位SUV
引擎：2,894c.c. V6汽缸配雙渦輪增壓器
汽缸直徑X衝程：84.5 X 86mm
壓縮比：10.5:1
最大馬力：440ps / 5,700-6,600rpm
峰值扭力：56.08kgm / 1,900-5,600rpm
傳動方式：前置引擎、四驅、7前速PDK自排
懸掛：前～雙願骨／後～多連桿，配氣壓懸掛
車身：4,726 X 1,927 X 1,609mm
輪軸距：2,807mm
車輛淨重：1,960kg
平均耗油量：11.3L/100km
輪胎：前～265/40R21／後～295/35R21
0-100km/h加速：4.5秒/4.3秒（Sport Chrono Package）
極速：272km/h
查詢：Porsche Centre（2926 2911）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌