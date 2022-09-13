是熊市反彈還是牛市開端？ 留意4大關鍵訊號

投資市場乍暖還寒，有時候當股市反彈（例如上周五恒指升逾500點），會予人希望，讓人設想這是熊市的其中一個階段？抑或是轉向牛市的開端？根據高盛的研究報告，該行把投資框架分成四個階段，分別是絕望階段、希望階段、成長階段和樂觀階段。其中，由熊市向牛市的過渡會出現在希望階段。

希望階段是一個很短的時期（平均10個月），此階段通常出現在經濟衰退期，市場通過多次擴張從谷底強勁反彈。這發生在預期中經濟周期即將進入低谷以及未來利潤增長。然而高盛認為，早前美股做好了一個月，並不屬於希望階段，而只是熊市的反彈。

該行指，在現實中分辨熊市或牛市是非常困難的。唯一有助於判斷的是以前的數據，即構成以前發生的拐點的條件。

高盛調查報告顯示，從歷史上看，通常有4個條件有助於生成從包括衰退在內的周期性熊市中復蘇：

1.低的估值

估值往往在投資者預期經濟衰退的時候下降。雖然低估值是衡量市場是否反彈的重要指標，但單看這一個指標是不夠的。當歷史平均估值低於30%的時候是正回報，當大於30%，市場逐漸出現低迷的情況，所以在低估值時，可能是市場向好的訊號。

2. 經濟增長指標

投資者應該牢記一個特定的增長率，作為熊市期間潛在拐點的指標：

利用ISM（美國製造業指數）可以判斷是否處於谷底

ISM <40 很強的買入信號，此時已經非常接近谷底

42-44 不要買，我們現在正在經歷經濟衰退

46-48 –如果經濟低迷溫和，這可能是一個很好的切入點，可以買入

50-54 –這或多或少是正常的，而且總體上正常對美國股市有利，可以買入

58或以上 - 賣出，增長率有非常大的可能放緩

3. 利率和通脹正在見頂的感覺

除了增長疲軟和估值偏低之外，通脹擔憂和利率的緩解通常也是有助於復蘇。



市場通常會在整體通脹達到頂峰之前下跌，就像我們在最近幾個月看到的那樣。也就是說，在峰值之後，取決於其他條件，會有更多的變化，儘管平均而言，市場確實會復蘇，特別是在 6-12 個月內。



利率也起作用。平均而言，市場在2年期利率開始下降之前開始復蘇，並且通常要等到聯邦基金利率真正達到頂峰。



正如我們在結合估值和增長勢頭時所看到的那樣，真正幫助投資者判斷市場低谷的因素是綜合因素，而不是任何單一因素。



4、消極的情緒指標

從歷史上看，在考慮熊市和修正時，我們的總體倉位和情緒指標的低谷與股市的底部大致一致。 並且情緒指標會比其他指標更快到達峰值，因此有助於判斷未來熊市走勢。



責任編輯：梁政琪

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