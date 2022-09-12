【成功故事】前音樂老師轉換人生跑道　轉行做有聲書配音員後年賺6位數美金

你對於現在所做的工作的人工是否感到滿意？如有不滿足的話，你有想過轉換人生跑道嗎？美國有一名前音樂老師，轉工搖身一變成有聲書旁述之後，迅間改變了自己的人生。由以往只賺年薪3萬美元，大增至每年有6位數收入。透過看她的心路歷程，或許能從她的經歷得到一些啟示。

這個故事的主角Natalie Naudus在2017年，即其29歲的時候是一名教會音樂總監及私人音樂教師，每年只賺3萬美元（相當於23.4萬港元），其丈夫是一名中學音樂教師，人工較她略高，有4.8萬美元一年。不過，他們育有兩名小孩，年紀尚幼不夠4歲，再加上二人的學債加起來有8萬美元，令他們的生活常處於拮据狀態。

然而，自己她轉工為有聲書旁述之後，她的人生得以轉變。現時她每年賺6位數字，而且與丈夫的學生債務只剩下1萬美元。她更可以在家中完成其夢想工作，並與家人有更多相處時間。

僅300美元購置設備 成人生的轉捩點

當中的契機是怎樣呢？Naudus坦言，自她在2014年畢業於聲樂表演碩士學位後，她希望成為一名歌劇演員，但所得的低工資及經常任無償藝術家工作，令她開始感到沮喪。她曾進修口腔護理或超聲波檢查課程，總之是任何能幫助她獲得不錯人工的課程，以幫助其養家糊口。

當她去教會工作、到歌劇院排練及上課的時候，她常會聽有聲書打發時間，通常每天都會花3小時或以上時間去聽。有一天，她突然想到錄製有聲讀物或可以成為她的工作，於是她一時興起，在搜尋網站上打「如何成為一位有聲書旁述」，從中了解到有聲讀物是出版業中增長最快的媒介之一，而大部分是由配音演員在專業的家庭工作室錄製的。

她鍾情於歌劇有關的事物，包括故事、演出及優美的文字，而這些都可以繼續成為這個新職業的一部分。雖然她對於將錢投資於一個全新的業務中感到緊張，但當她與丈夫提及這個想法後，他隨即支持其決定。所以，她在短短數周內就購買了大約300美元的設備，在家中一角建立其第一個家庭工作室。

在行業中找到自己的聲音

她在一個名為「ACX」的平台上發布了數本有聲書，這是一個將作家、代理人及出版商聯繫起來的平台。她開始與獨立出版的作者合作，然後開始參與行業活動，以宣傳其名子及聲音。

在新冠病毒肆虐期間，很多現場活動都被取消，因此她將精力放在建立Tiktok及Instagram帳戶，讓其有聲讀物的粉絲們一睹其作為旁述的生活。

隨着其內容傳播開來，其觀眾人收亦在不斷增加。過去她必須在每季發電郵予製作人尋求工作，但現時甚至是有不認識的製作人主動發電郵給她，指他們從朋友中得知其影片。她認為，建立綫上的形象，是她職業生涯中做得最好的事。

成就自己故事的喜悅

從事表現藝術讓她學會了如何建立人脈，這讓她在剛開始新事業時能厚着面皮克服各種挑戰。在任配音員的第三年，她的新事業開始為其帶來6位數字收入，這對她來說意義重大，當她在做自由音樂家時，從不敢想像有此數目。

主要出版商的普遍出價是每完成一小時有聲書225美元，此金額包括預讀這本書、研究、錄音及在校對後作出更正。而在過去5年，她已經錄過近400本書，收入的增長令她能夠買地建造一間在山頂的房屋，並升級其錄音間。

她指出，要放棄自己做歌劇演員的夢想是一個艱難的決定，但若不是有放棄該機會，並捉緊成為有聲書旁述的這個機會，就不會有今天的自己。況且現時所做的職業都是自己所愛，我因此認識了很多同為配音員的朋友，並與丈夫建造了一個美麗的家園，更可以有彈性的時間與小孩相處。

責任編輯：鄭樂怡

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