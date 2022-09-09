東京中央拍賣達人教路 Macallan威士忌配3款月餅無難度

▲ 威士忌配月餅比較少見，但試下亦無妨，何況近年威士忌大熱。

當月餅廣告鋪天蓋地的時候，都是時候想一想，還有一周就到中秋節，吃月餅時配甚麼好？中國茶似乎了無新意，近年大熱的威士忌會否是其中一個選擇？且聽聽東京中央拍賣總監及國際業務發展主管曾立彥有何推介。

▲ 東京中央拍賣總監及國際業務發展主管曾立彥。（圖片：湯致遠攝）

蘇格蘭威士忌的「大哥大」Macallan，相信無人不識，如果碰巧家裏有枝珍藏，不妨在佳節拿出來與親友飲返杯。Macallan自1824年成立以來，推出過無數的系列，曾立彥推介以下3枝配月餅：

Ｍacallan 30年, Sherry Oak x 奶黃月餅

這1970年蒸餾、2000年銷售的Macallan 30年，有雪莉桶的豆蔻、丁香、橙及乾果等香氣，入口柔順；配搭奶黃月餅的煉奶、椰奶等的香氣，曾立彥認為與Macallan 30年是perfect match。

▲ Ｍacallan 30年, Sherry Oak x 奶黃月餅（圖片：湯致遠攝）

Ｍacallan, Classic Cut 2019 x 蓮蓉月餅

Macallan這Classic Cut有薑及木桶的風味，但酒精度高（52.9%），配襯甜度高、有飽腹感的蓮蓉月餅，曾立彥覺得那強勁的風味，可以襯托到高甜的月餅，減輕膩滯。

▲ Ｍacallan, Classic Cut 2019 x 蓮蓉月餅（圖片：湯致遠攝）

Macallan, The Harmony Collection, Rich Cacao x 五仁月餅

Macallan的Rich Cacao是採用兩種木桶釀製，分別是有朱古力風味的歐洲桶及呍呢嗱風味的美國桶，相互搭配，產生不同層次的複雜口感。而五仁月餅通常有花生仁、核桃仁、芝麻仁、杏仁及瓜子仁等等，混雜了不同風味，因此與Rich Cacao相配，層次倍添。

▲ Macallan, The Harmony Collection, Rich Cacao x 五仁月餅（圖片：湯致遠攝）

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同場加映：東京中央拍賣推介日威新星

蘇格蘭威士忌無疑擁有悠久的歷史，種類繁多，但近年日本威士忌也逐漸冒起，支持者眾。大家熟悉Suntory（三得利）旗下的山崎、響、白州，又或者Nikka旗下的余市及宮城峽，不少都被炒賣，有價有市。

但貴為日本的拍賣行，東京中央拍賣很多時候有優勢取得日本收藏家的信任，獲得不少珍藏，也接觸到不少崛起的新星。「近年日本新的蒸餾廠大約有幾十間，有幾家都值得關注。」就好像秩父（Chichibu）成立於2004年，負責人伊知郎是已關閉的羽生蒸餾廠創辦人的孫兒，他曾在三得利工作，希望創建一個百分百的日本威士忌品牌。

另一間在東京中央拍賣秋拍中，也有拍品的厚岸，是來自北海道，所出品的威士忌，有像蘇格蘭Islay的泥煤風味。雖然歷史比較短，於2016年才投入生產，但曾立彥覺得厚岸潛力大，適合亞洲人的口味，而且有不同的容量可供選擇，如200ml。至於其24節氣系列，如我們熟悉的春分、夏至等，都仍然在推出當中，有興趣收藏，就要快手！

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Info

東京香港雙城秋拍

日期：9月9-12日

時間：東京11am、香港10am

地點：東京中央區京橋、香港上環干諾道中111號永安中心2601藝術空間

電子圖錄：https://tcabid.com/auctions/279