歐元頹勢事關能源危機 歐央行大幅加息無阻下跌

大幅加息也沒能挽救貨幣的跌勢 ─ 所說的是歐元。對歐元而言，加息多少已非最重要，關鍵是能源危機會在多大程度上影響經濟。

歐洲央行上周宣布加息75點子，符合預期，為今年第二次加息。央行預計未來將繼續加息，但消息未對歐元有太大影響，歐元兌美元僅小幅上漲至1.0003。上周歐元兌美元一度跌穿1算，跌至0.99，創20年來新低。

DWS︰歐央行一大步 對抗通脹一小步

DWS歐洲首席經濟學家Martin Moryson指出，加息75點子是歐洲央行的一大步，卻是對抗通脹的一小步。由於幾乎所有產品都涉及氣油和電力，核心通脹率也會在可預見的未來上升，能源的高成本對所有商品和服務的影響越來越大。

他認為，歐元區的通貨膨脹率最近達到了史無前例的9.1%。一半的成員國現在正遭受兩位數的通貨膨脹，歐洲央行不能再忽視這一切，通脹率將使歐洲央行別無選擇，只能在 10 月和 12 月繼續大幅加息，甚至不能排除加息100點子的可能性。

比利時首相︰能源危機導致社會動盪

然而，在歐央行作出決定後的數小時，比利時首相Alexander De Croo點出了問題關鍵，他說歐洲經濟正面臨嚴重危機，能源危機會導致根本性社會動盪。

彭博引述丹麥最大銀行丹斯克銀行（Danske Bank）外匯研究主管 Kristoffer Kjaer Lomholt稱，歐元兌美元還有許多下行空間，歐央行的決定不能改變這走勢。

他認為，歐元兌美元可能跌至0.9，歐央行主席拉加德預言未來會持續大幅加息，他相信「只是為了把歐元守住在目前水平。」

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經