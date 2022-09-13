  • 29°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元頹勢事關能源危機 歐央行大幅加息無阻下跌

外匯、商品、債券 08:30 2022/09/13

分享：

分享：

大幅加息也沒能挽救貨幣的跌勢 ─ 所說的是歐元。對歐元而言，加息多少已非最重要，關鍵是能源危機會在多大程度上影響經濟。

歐洲央行上周宣布加息75點子，符合預期，為今年第二次加息。央行預計未來將繼續加息，但消息未對歐元有太大影響，歐元兌美元僅小幅上漲至1.0003。上周歐元兌美元一度跌穿1算，跌至0.99，創20年來新低。

DWS︰歐央行一大步 對抗通脹一小步

DWS歐洲首席經濟學家Martin Moryson指出，加息75點子是歐洲央行的一大步，卻是對抗通脹的一小步。由於幾乎所有產品都涉及氣油和電力，核心通脹率也會在可預見的未來上升，能源的高成本對所有商品和服務的影響越來越大。

他認為，歐元區的通貨膨脹率最近達到了史無前例的9.1%。一半的成員國現在正遭受兩位數的通貨膨脹，歐洲央行不能再忽視這一切，通脹率將使歐洲央行別無選擇，只能在 10 月和 12 月繼續大幅加息，甚至不能排除加息100點子的可能性。

比利時首相︰能源危機導致社會動盪

然而，在歐央行作出決定後的數小時，比利時首相Alexander De Croo點出了問題關鍵，他說歐洲經濟正面臨嚴重危機，能源危機會導致根本性社會動盪。

彭博引述丹麥最大銀行丹斯克銀行（Danske Bank）外匯研究主管 Kristoffer Kjaer Lomholt稱，歐元兌美元還有許多下行空間，歐央行的決定不能改變這走勢。

他認為，歐元兌美元可能跌至0.9，歐央行主席拉加德預言未來會持續大幅加息，他相信「只是為了把歐元守住在目前水平。」

 

 

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

今日晨讀 - 內地財困企業雪上加霜 中國收緊外債發行規定 或礙內房重組
2022/09/12
內地財困企業雪上加霜 中國收緊外債發行規定 或礙內房重組
今日晨讀 - 日本官員口頭干預 難阻日圓貶值 但國債收益率已近日央行上限
2022/09/09
日本官員口頭干預 難阻日圓貶值 但國債收益率已近日央行上限
今日晨讀 - 新首相上場 英鎊續走弱？景順列9月環球市場7大關注問題
2022/09/08
新首相上場 英鎊續走弱？景順列9月環球市場7大關注問題
經濟衰退 外滙 貨幣政策 能源危機 比利時 歐洲 加息 歐洲央行 拉加德 通脹

下一篇文章

日本官員口頭干預 難阻日圓貶值 但國債收益率已近日央行上限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
Meme股新玩法 基金推個股ETF 可反向追蹤10隻Meme股 包括GME/AMC
Meme股新玩法 基金推個股ETF 可反向追蹤10隻Meme股 包括GME/AMC
【運動保險】YAS微保險一連3日參展「運動博覽2022」　首次下載APP即獲免費跑步保迎新優惠
【運動保險】YAS微保險一連3日參展「運動博覽2022」　首次下載APP即獲免費跑步保迎新優惠
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月7日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至9月7日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款