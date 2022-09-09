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【英女王逝世】女王頭像鈔票硬幣有無得炒？　專家︰70年代前始值錢

個人增值 17:58 2022/09/09

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在位70年的英女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）星期四（8日）與世長辭，提到與英女皇有關的周邊產品，錢幣和郵票絕對是必不可少的，特別是錢幣，某些至今仍然流通於市面使用。不過，有專家指，雖然英女王逝世，但錢幣和郵票的價值不會受到很大影響而出現升值的情況，反而認為是提升收藏和紀念的空間。

70年代後女王鈔票不值錢

香港的法定貨幣和郵票等都曾印有英女王的頭像，包括「1分紙幣」、「5分紙幣」、「1元紙幣」等，這些均已絕跡於香港市面。自英女王離世消息公開後，或許有不少人認為可以藉此炒賣周邊產品大賺一筆。

不過，金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝指，現時印有英女王的錢幣和郵票在市面上的數量甚多，變相升值潛力不大。他解釋，在英女王登基之1952年至1970年出產的錢幣相對較值錢，原因是當時的印刷數量不多。後來於70年代開始，錢幣的數量隨着當時人口增加而變多，故此這時期開始的鈔票價值不算值錢。他亦指，今日（9月9日）女王去世的消息公開後，的確有不少市民前來查詢，但由於市場對於這些產品的數量多，變相容易買入，目前仍有大量存貨，他認為是提升紀念和收藏的空間，而非升值。他補充指，於今年書展亦有出售這些產品，但以郵票為例，一套面值20元的郵票只售大約10元，可見炒賣能力不高。

女王頭像1元硬幣 有機會炒至逾100元

不過，他提到，若較值錢及具炒賣能力的鈔票則會是一些在銀行提取出來後，從未有使用過痕跡的鈔票，認為會吸引不少收藏家，例如一個印有英女王頭像的1元硬幣，有機會被炒至100多元。

另外，隨着英女王逝世，未來將由查理王儲繼位成為英國國王查理三世，相信會為英國帶來很多變化，其中包括英國貨幣英鎊上的英女王頭像、郵筒上的英女王冠等，或有可能換成以查理斯為主角的新鈔票。英國央行周四表示，印有女王肖像的所有鈔票和硬幣仍是法定貨幣，等到為期 10 天的哀悼期結束後，將宣布進一步消息。

■英女王頭像錢幣■

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責任編輯：區祖飛

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人口 郵票 查理斯 英女皇 英鎊

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