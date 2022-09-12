內地財困企業雪上加霜 中國收緊外債發行規定 或礙內房重組

對於許多陷入困境的內地企業，以「新債置換舊債」是債務重組的重要方法，但這途徑將或變得沒那麼可行。標普全球評級表示，中國的外債發行新規或加劇再融資風險，尤其對這些有困難的企業而言。

國家發改委8月底就《企業中長期外債審核登記管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。按照意見稿，企業發行期限超過一年的境外債務鬚髮改委正式審核。其它規定還包括明確借用外債實體的基本條件和外債資金用途。標普全球評級指出，新規取代了2015年的備案登記程式，該程式在實質上和審批制類似。備案制同樣要求在發債前進行登記，並受額度限制。備案程式簡化並加速了審批流程。而新規在一定程度上將外債發行的審批流程規範化和複雜化。例如，舊規定要求發改委在受理後的七個工作日內批復企業發債請求。新流程則延長了審批時間，最長可達三個月。

新規取代7年前程序 置換外債流程更複雜

標普全球評級信用分析師李暢表示，意見稿反映出政府期望削減信用狀況較弱、風險管理不善的企業的外債發行規模，政府的目標是在長期降低中國的外債風險，但短期而言新規可能加劇再融資風險。他預計新規將尤其重創投機級實體，使其外債發行規模在一段時間內保持低位。

自2015年外債發行要求放鬆以來，中國的境外企業債券發行規模便直線上升。從2015年的250億美元攀升至2021年的1,290億美元。但發生創紀錄的違約後，2022年發債規模顯著下降，使得監管機構有意收緊發債審批標準。

近8成內房外債違約 以債券置換解決

新規意見稿提高了對發行人資質的要求。困境實體（未償債務違約的實體）不符合借用外債條件。此外，發改委還明確了募集資金用途，以防地方政府使用隱性債務或挪用資金。這可能會抑制地方政府融資平台（城投）的發債。新規還可能加強外債發行前後的報告和審查要求。

就陷入困境的發行人而言，對發行新債的限制將排除其用新債置換舊債的選項。許多中國企業都將債務置換作為重組的重要手段。

在房地產開發商的外債違約案例中，將近79%是通過債券置換解決的。

但標普指出，發改委或將在新規終版中明確這一要求，使得違約發行人能夠更靈活地進行債務重組。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略