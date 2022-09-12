【好去處】新蒲崗罕見花系主題餐廳Tiger Lily　粉色少女系適合閨密吹水兼打卡

新蒲崗Mikiki商場新開的一間被坊間稱為仙氣擔當的Tiger Lily，裝潢如其名，就是全以虎百合花系做主題，食物走Fusion路綫，實在是粉色少女系的打卡感十足餐廳。

全店以虎百合的橙色配襯浪漫粉色乾花為主調，令大部分少女心爆發狂吸Like。天花垂着乾花吊飾，配襯銅色吊燈，牆身以乾花點綴，配上「Live in the Moment and make it Beautiful」的LED掛飾，充滿夢幻感。最重要還是座位寬敞舒適，空間感足，最適合和閨密窩在粉紅扶手座椅中吹水兼打卡。

菜式方面，主打意式和歐亞Fusion菜，廚師會每天以新鮮原材料自家製作青醬及牛肝菌醬等醬汁，推介如煙肉及意大利豬肉腸花椒忌廉汁扁意粉（$98），忌廉汁煮得濃稠夠creamy，每條扁意粉都掛汁，再灑上少許四川花椒，刺激味蕾有驚喜。

又如軟殼蟹番茄汁扁意粉，選用大大隻來自泰國或緬甸的軟殼蟹，霸氣地躺在意粉面，蟹炸得香脆鮮味，脆漿夠薄，扁意粉煙韌彈牙，番茄汁又夠酸甜惹味。

或者大家想開心share的話，意式薄餅最啱食，這款泰式冬蔭烤雞薄餅（$98 /小、$138 /大），餅皮自家製，香辣冬蔭功醬為薄餅帶來新刺激，烤雞嫩滑夠juicy，配上秋葵、青豆和芫荽；拉芝度足，Fusion滿fun。

此外，店子也提供素食如炸意大利大啡菇配松露醬（$68），外層炸至金黃香脆，咬落「索索」聲，成功鎖住內層大啡菇水份，配上黑松露醬令菇味立升百倍。另外提提大家，9至10月份餐廳更推出逾十多款優惠晚餐$98-$168，選擇多多，牛扒控可以中秋震撼價$168歎「炭燒肉眼牛扒」餐，各款晚餐均配是日餐湯，奉送咖啡、茶、香橙特飲、青檸梳打或精選紅/白酒一杯。（優惠期：9月9日至10月31日）

Tiger Lily

地址：新蒲崗太子道東638號Mikiki LG5店

電話：2338 3683

營業時間：11:30am-10pm

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作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

【原文：新蒲崗罕見花系主題餐廳Tiger Lily】

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