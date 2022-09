【好去處】新蒲崗罕見花系主題餐廳Tiger Lily　粉色少女系適合閨密吹水兼打卡

新蒲崗Mikiki商場新開的一間被坊間稱為仙氣擔當的Tiger Lily,裝潢如其名,就是全以虎百合花系做主題,食物走Fusion路綫,實在是粉色少女系的打卡感十足餐廳。

全店以虎百合的橙色配襯浪漫粉色乾花為主調,令大部分少女心爆發狂吸Like。天花垂着乾花吊飾,配襯銅色吊燈,牆身以乾花點綴,配上「Live in the Moment and make it Beautiful」的LED掛飾,充滿夢幻感。最重要還是座位寬敞舒適,空間感足,最適合和閨密窩在粉紅扶手座椅中吹水兼打卡。

菜式方面,主打意式和歐亞Fusion菜,廚師會每天以新鮮原材料自家製作青醬及牛肝菌醬等醬汁,推介如煙肉及意大利豬肉腸花椒忌廉汁扁意粉($98),忌廉汁煮得濃稠夠creamy,每條扁意粉都掛汁,再灑上少許四川花椒,刺激味蕾有驚喜。

又如軟殼蟹番茄汁扁意粉,選用大大隻來自泰國或緬甸的軟殼蟹,霸氣地躺在意粉面,蟹炸得香脆鮮味,脆漿夠薄,扁意粉煙韌彈牙,番茄汁又夠酸甜惹味。

或者大家想開心share的話,意式薄餅最啱食,這款泰式冬蔭烤雞薄餅($98 /小、$138 /大),餅皮自家製,香辣冬蔭功醬為薄餅帶來新刺激,烤雞嫩滑夠juicy,配上秋葵、青豆和芫荽;拉芝度足,Fusion滿fun。

此外,店子也提供素食如炸意大利大啡菇配松露醬($68),外層炸至金黃香脆,咬落「索索」聲,成功鎖住內層大啡菇水份,配上黑松露醬令菇味立升百倍。另外提提大家,9至10月份餐廳更推出逾十多款優惠晚餐$98-$168,選擇多多,牛扒控可以中秋震撼價$168歎「炭燒肉眼牛扒」餐,各款晚餐均配是日餐湯,奉送咖啡、茶、香橙特飲、青檸梳打或精選紅/白酒一杯。(優惠期:9月9日至10月31日)

Tiger Lily

地址:新蒲崗太子道東638號Mikiki LG5店

電話:2338 3683

營業時間:11:30am-10pm

作者:郭秀芳

責任編輯:招美寶

