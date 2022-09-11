【好去處】「山」YAMA由多位星級主廚主理　首創6大食材主題Omakase

以Omakase廚師發辦為主打的「山」YAMA，廚師團隊由多位星級酒店主廚主理，擁有超過20年日式料理經驗，擅於以獨特的烹調手法，呈現食材最鮮活的一面，近來就設計以不同食材為主題的菜單。

要在近來大流行的Omakase突圍而出，「山」YAMA便以全港首間以食材分類之主題Omakase為招徠，共分為6大主題，包括和牛、黑豚、雞、魚、蟹和海之幸。各具特色的廚師發辦，大都以最上乘的日本直送食材入饌，配上甚具特色的餐具，兼具了味覺或視覺享受。加上以山林為餐廳的設計元素，一室木系枱椅和柔和燈光，在鬧市中打造出一處恬靜自然空間。

豬牛雞的肉食全都來自鹿兒島，先有以鹿兒島宮崎A4和牛不同部位炮製的和牛Omakase，帶來肉味香濃兼色香味俱全的菜式，當中有慢煮4小時的山椒和牛腹釜飯，牛肋肉煮得入味，而鹿兒島和牛他他入口最鮮嫩，食得滿口油花大滿足。而以鹿兒島黑毛豬為主打的黑豚Omakase，便以豬肩、豬肉眼、豬西冷等部位入饌，利用不同煮法突顯黑豚的鮮香肉質。雞Omakase則以鹿兒島夥伴農場的黑薩摩雞作為食材。

喜愛海鮮的，便不能錯過海之幸Omakase，主打日本直送海產，包括頂級的日本真蠔，還採用不同的烹調方法，將海鮮的鮮甜味道盡情發揮。打頭陣的有雲丹明太子白海老，富山灣產白蝦加上海膽，鮮味無比；再來是酸甜清新的真蠔雪花醋，肉夠肥厚；加入鰹魚熬製之醬汁鮮鮑，配以新鮮海苔和蟹肉，層次更豐富。

另外蟹迷不能錯過的蟹Omakase，特選毛蟹、松葉蟹、鱈場蟹等食材入饌，鮮香非常。人手拆肉的毛蟹，變身為毛蟹柚子啫喱，酸酸甜甜，清新開胃。又見以北海道鱈場蟹及海膽燒製的燒鱈場蟹伴雲丹鱘魚子，在鮮味中夾雜煙熏味道。而魚Omakase則以江戶風格，保留日本傳統風味。

山 YAMA

地址：銅鑼灣耀華街38號The Zing! 15樓

電話：3795 6310

營業時間：12nn-3pm、6pm-10:30pm

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

作者：劉妙賢

責任編輯：郭秀芳

【原文：星級大廚主理 6大食材主題Omakase（收費文章）】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經