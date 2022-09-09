【WAIC人工智能大會】商湯科技CEO徐立：以標準化驅動AI產業增長　連接人類文化創未來

第五屆WAIC世界人工智能大會月初在上海隆重舉辦，匯聚全球人工智能領域的頂尖科學家、政府代表、及各界知名企業家進行交流及分享。商湯科技董事長兼CEO徐立博士作為人工智能領域的科學家代表，於會上發表主題演講《人工智能的「營造法式」》，商湯君將內容稍作梳理，和大家簡單分享如何通過標準化且更加高效易用的平台型服務，為產業創新構建AI「營造法式」，驅動人工智能產業的大規模爆發增長。

《營造法式》是北宋著名建築學家李誡的一本建築學著作，「營造」指建造，「法式」即指標準的格式。徐立認為，當今我們推動AI大規模落地，與古人建造一座巧奪天工的建築一樣，同樣是打造「標準化」。雖然不同建築的造型、用途各不相同，但都遵循一些標準化原則。

《營造法式》有一句話叫「凡構屋之制，皆以材為祖」，「材」便是模塊。徐立表示，複雜的應用場景背後都是人工智能的算法模型，每一類模型又能再細分定制化，就像唐代建築的榫卯結構。目前，商湯科技已發布超過49,000個商用AI模型，可靈活組合配置，應用於不同場景。

標準化將帶來AI產業化的大規模爆發

徐立認為，通過構建強大的基礎設施，生產高質量、標準化模型，便可達到「降本」；同時對模型生產的全流程進行模塊化管理，便可「增效」。當行業形成共有的範式和共識，便將迎來爆發式增長。簡言之，標準化可以將AI算法像積木一樣輕鬆組合、高效複製、快速推廣，促進AI應用規模化落地，創造無限可能。

事實上，從模擬控制核聚變到模擬宇宙大爆炸，從預測蛋白質結構到推演生命基礎分子，今天的人工智能已在很多領域取得了令人驚嘆的成果，拓展了人類已有的知識維度，使人類看到了更遠的未來。

徐立在大會開幕式「星辰大海與腳踏實地」的現場對話環節中，便提到AI技術對人類探索宇宙的積極作用和長遠價值。在強大算力的支持下，人工智能可以自行從龐大的存量天文數據中發掘規律，打破人類認知邊界。放眼未來，隨著科學技術和社會文明水平的不斷進步，人們在對宇宙和地外文明進行長期探索的同時，也在加深對人類社會自身的認知與理解。

AI產業只有堅持原創，力求通過AI技術連接人類文化，才能加速科技創新,共創美好未來。下一篇，商湯君將為大家繼續介紹在WAIC的所見所聞，分享人工智能技術的最新趨勢及實踐成果。

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