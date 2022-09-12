如何定論美國經濟是否已陷入衰退？　專家建議2個投資方法化險爲夷

作為全球最大經濟體，美國經濟狀況與環球市場息息相關。故此，當地經濟是否已陷入衰退？這是許多投資者心中的疑問。

美國國內生產總值在今年上半年已連續兩個季度下跌，符合經濟衰退的普遍定義。然而，目前就業增長保持強勁，失業率處於歷史低位，消費開支亦穩健增長，情況有別於一般人所知的經濟衰退。那麼，我們可得出怎樣的結論？

在我看來，美國經濟若非處於衰退邊緣，就是已經陷入衰退。

縱觀過去70年，美國經濟的每次衰退平均持續約10個月，並導致國內生產總值下滑2.5%。假如現時趨勢持續，下一輪衰退情況可能會較平均水平嚴重，但仍不至於像2007年12月至2009年6月期間出現經濟大衰退。

▲ Y軸範圍局限於-10%至+10%，以反映正常化區間；惟受疫情影響，2020年第二季和2020年第三季的數據超出此區間（分別為-35.7%和+30.2%）。截至2022年6月30日。

失業率低消費上升僅屬短暫 預計未來會變差

美國國家經濟研究局（NBER）作為判斷美國是否陷入經濟衰退的非牟利官方組織，將審視除了國內生產總值外的多項因素，包括就業水平、家庭收入和工業產量。由於NBER一般會在經濟衰退開始後六至九個月才表態，正式結果可能要到明年才會發佈。

平心而論，大部分消費者也許根本不在乎NBER的取態。通脹率高於9%、能源價格大幅上漲、房屋銷售減少，這些都是有目共睹，消費者亦能切身體會相關影響。勞工市場是現時少數沒有反映出經濟衰退跡象的數據指標之一。

美國在6月份新增372,000個職位，高於大部分經濟師的預期。其失業率穩定維持於3.6%，接近歷史低位。然而，此數字亦顯示出供求失衡的情況，反映經濟尚未完全從疫情中復甦。我預計在未來數月將會有更多人重返勞工市場，而隨著公司減少招聘，失業率應會相應上升。

與此同時，美國6月份的消費開支錄得1.1%增長。此數字表面看來相當不俗，但經通脹調整後僅大致持平。這亦反映出醫療保健和房屋等必需消費開支上升，同時抵銷了服裝和娛樂等非必需消費開支類別的下跌。近日，大型美國零售商先後發出盈警，進一步突顯消費開支的下降趨勢，同時反映食品和能源價格上漲影響了非必需消費品的銷售情況。

儘管整體消費開支或就業水平尚未出現跌幅，但我認為這只是時間問題。

按揭利率飆 新屋銷售急挫令人不安

另一項令人不安的跡象是新建房屋的銷售額急挫。隨著美國聯儲局大舉加息以對抗通脹，按揭利率於最近幾個月飆升，引發房屋市場的劇烈反應。新建獨立屋銷售在上個月下跌8.1%，是兩年多以來的最大跌幅；二手房屋銷售則下降5.4%，為連續第五個月下跌。此外，房價於疫情期間顯著上漲，令投資者憂慮市場可能會出現大幅調整。房屋庫存上升亦反映是次經濟衰退可能更為嚴峻。

就經濟影響而言，房屋市場的影響力遠遠超出其佔經濟的比重。倘若房屋市場出現較大幅度的調整，可能會導致下一次經濟衰退的程度加劇及時間延長。

美國通脹應將降溫

最新數據顯示，美國通脹率在7月份維持在8.5%的高水平。如果我們即將步入經濟衰退期，過去一年出現的極端通脹壓力可望逆轉。事實上，部分投資者甚至認為通脹情況已經失控，美國可能需要經歷重大經濟衰退，才能令通脹回落至聯儲局的2%目標水平。

關鍵問題在於，我們是否處於新的通脹期？我認為不是。隨著經濟衰退展開及需求減弱，未來幾個月的消費物價有可能會下降。

多項跡象表明通脹率已經見頂。汽油價格自6月中開始下跌，小麥、玉米及其他商品的價格亦自5月中起回落。

應投資優質固收資產 現金流可靠企業

隨著市場因貨幣緊縮政策而進一步回調，我預計市場波動將會加劇。在投資組合中增持較優質的固定收益產品，例如美國國庫券和機構按揭抵押證券，同時尋找適當時機投資於企業和新興市場債券，將可讓投資者在經濟衰退風險增加時亦能獲得補償。

股市方面亦大同小異，投資者想要在經濟衰退期間化險爲夷，尋找具備穩定現金流和可靠利潤率的優質企業是關鍵。股息穩定且持續增加派息的公司尤具吸引力。在當前環境下，我們應該投資於基本面較好的公司，而其議價能力和穩定需求是當中的重要考慮因素。

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