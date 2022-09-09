【高息定存】「債王」轉軚看好英鎊 指美元被高估 1年期英鎊定存最高達3.23厘

據彭博指，「債王」格羅斯（Bill Cross）稱在英鎊暴跌後，他現在看好英鎊，正在做好英鎊，並認為美元兌所有主要貨幣都被高估了。

這個知名投資者指出，儘管存在財政及政治問題，但鑑於（美國）的未來經濟衰退展望以及美聯儲將利率提高至預期水平的能力有限，他認為美元兌所有主要貨幣都被高估了，他相信英鎊兌美元會在未來反彈。

近日，在新首相卓慧思（Liz Turss）上台後，市場普遍預期英鎊弱勢在短期內難扭轉，尤其是她將公布大規模的財政刺激政策。近日英鎊兌美元已跌穿1.15，兌港元亦曾失守9算。

若要考慮買入英鎊，並敍造英鎊定期存款，目前最高年利率為13.88厘，但存期只有一星期，且需經銀行兌換貨幣，存在外滙差價風險。而一年期英鎊定存，最高則達3.23厘。

12個月英鎊定存（年息由低至高排列）

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如上圖，花旗銀行近日推出多種外幣定存優惠後，已多次提升英鎊定存年利率，最新的英鎊1年期定存已高達3.23厘，為全城最高，且不設最低或最高存款額，而且亦毋須為兌換資金，客戶在手機銀行或網上銀行開立便可。而花旗同時亦設6個月2.57厘及3個月1.99厘的英鎊定存優惠。

工銀亞洲、星展銀行、滙豐銀行、上海商業銀行、招商永隆等均有提供1年期英鎊定存優惠，但都未及2厘水平，亦與花旗的年利率相差甚遠。

1個月英鎊定存（年息由低至高排列）

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1星期英鎊定存（年息由低至高排列）

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三大發鈔行滙豐銀行、中銀香港（02388）及渣打銀行都有提供1個月英鎊定存優惠，均為最高2厘。1個月存期原本以信銀國際的2.5厘稱冠，但該行本月撤走了英鎊定存優惠。

1星期英鎊定存方面，繼續以富邦銀行的13.88厘最高，由於存期短，恒生銀行（00011）、南洋商業銀行及建行亞洲等都有最少10厘的優惠。

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