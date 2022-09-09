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【信用卡優惠】中銀香港推「中銀『HK購』信用卡」　教聯會會員專享　新申請$600迎新優惠

精明消費 12:28 2022/09/09

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中銀香港 （02388） 與香港購宣布，推出全新「中銀『HK購』信用卡」，此卡專為教聯會會員推出，旨在服務教師群體，提供消費獎賞、支付便利及全面個人金融服務優惠。

「中銀『HK 購』信用卡」專為教聯會會員而設，提供一系列消費優惠及禮遇。 除永久豁免年費外，會員可享高達5倍簽賬積分，同時可於「HK購」商城、Pacific Coffee、MCL戲院、U購超市及華潤堂等多個品牌商戶尊享低至8折優惠，並於「HK 購」（教師生活館）尊享會員價購物，優惠涵蓋日常生活所需，讓會員隨時隨地享受消費及支付便利。

全新客戶申請「中銀『HK 購』信用卡」可享高達600元迎新優惠。此外， 中銀香港亦為「中銀『HK 購』信用卡」卡戶提供全面金融產品配套及服務，優惠涵蓋發薪戶口、理財增值獎賞、定期存款、指定投資產品等，獎賞高達56,800元。

 

責任編輯：鄭樂怡

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