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【ETF】想參與ETF通？以下合資格ETF條件你要知

博客 15:00 2022/09/09

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由七月起，投資者可以透過滬港通和深港通買賣於滬深上市的交易所買賣基金（稱為ETF通），如有興趣參與，就先要了解可以買賣哪些滬深上市的ETF，以及交易安排。

ETF通讓內地和香港的投資者可以直接買賣對方股市的ETF產品，豐富了股市互聯互通的投資範圍。就像股票，並非所有於滬深和香港上市的ETF都會自動成為合資格ETF。要成為合資格ETF，需要符合指定的條件，包括ETF用以交易的貨幣、資產規模、上市年期，以及一些與跟蹤的標的指數有關的條件，投資者可在香港交易所網站查閱北向買賣的所有合資格股票和ETF。另外，香港上市的合成ETF或槓桿及反向產品並不屬於股市互聯互通的合資格證券。 

ETF暫緩買入，只可沽出
大家要留意，合資格ETF名單會每半年調整一次，合資格的滬深上市ETF在定期調整考察時，如觸及以下任何一項條件，將被暫停買入，而只可以沽出﹕
一、有關ETF最近6個月的日均資產規模低於人民幣10億元。
二、相關指數中，滬深上市股票權重佔比低於85%，或滬股通和深股通股票權重佔比低於70%。
三、相關指數及其編制方案符合以下任何一項條件：
-    適用於寬基股票指數(Broad-based indices)：單一成份股權重超過30%。
-    適用於非寬基股票指數(Non-broad-based indices)：成份股數目低於30隻；或單一成份證券權重超過15%，或前5大成份證券權重合計佔比超過60%；或最近一年日均成交金額位於其所在證券交易所上市股票前80%的成份股，其權重佔比合計低於90%。

ETF通的主體安排仿傚股市互聯互通的股票買賣。就北向交易而言，大部分買賣ETF的安排，以及券商客戶編碼編派、孖展買賣、證券借貸、沽空和前端監控等安排，都會跟從買賣A股的做法。另外，經股市互聯互通買賣ETF，只能在二級市場進行，亦不能申購贖回。

 

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撰文 : 傳訊及教育資源 投資者及理財教育委員會

欄名 : 投資理財手記

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