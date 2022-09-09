【銀行優惠】花旗設「自動外幣增值」功能　於App登記後海外簽賬達4%現金回贈

隨著外地旅遊限制及回港隔離措施逐步放寬，對外地旅遊及購物的需求提升。花旗銀行宣布，Citibank Global Wallet推出全港首創「自動外幣增值」功能。客戶身處外地旅遊或網上購物不但可用Citibank Global Wallet預先兌換好的外幣進行簽賬或提款，當外幣結餘不足時會自動按銀行的現行匯率兌換餘額結賬，享受更流暢方便的簽賬、提款體驗，並確保交易時可先用上預先以心水價兌換的外幣。

另外， 由即日起至12月31日，用Citibank Mastercard扣賬卡以Citibank Global Wallet於Amazon.com (US) 網購簽賬滿90美元，輸入優惠碼「CITIMC15」可即時扣減15美元。而由即日起至9月30日，客戶於Citi Mobile App登記Get More「Citibank Global Wallet簽賬4%現金回贈」，並以 Citibank Global Wallet於海外商戶或網站以外幣簽賬，交易滿5,000港元等值可享高達4%現金回贈。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略