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【銀行優惠】花旗設「自動外幣增值」功能　於App登記後海外簽賬達4%現金回贈

精明消費 12:27 2022/09/09

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隨著外地旅遊限制及回港隔離措施逐步放寬，對外地旅遊及購物的需求提升。花旗銀行宣布，Citibank Global Wallet推出全港首創「自動外幣增值」功能。客戶身處外地旅遊或網上購物不但可用Citibank Global Wallet預先兌換好的外幣進行簽賬或提款，當外幣結餘不足時會自動按銀行的現行匯率兌換餘額結賬，享受更流暢方便的簽賬、提款體驗，並確保交易時可先用上預先以心水價兌換的外幣。

另外， 由即日起至12月31日，用Citibank Mastercard扣賬卡以Citibank Global Wallet於Amazon.com (US) 網購簽賬滿90美元，輸入優惠碼「CITIMC15」可即時扣減15美元。而由即日起至9月30日，客戶於Citi Mobile App登記Get More「Citibank Global Wallet簽賬4%現金回贈」，並以 Citibank Global Wallet於海外商戶或網站以外幣簽賬，交易滿5,000港元等值可享高達4%現金回贈。

 

責任編輯：鄭樂怡

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