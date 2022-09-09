  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

矛盾取態？ 48%受訪者看淡中港股 又有60%首選投資是港股

個人增值 11:09 2022/09/09

分享：

分享：

投資者對港股又愛又恨，雖然口裡說不，但實際投資仍然以港股為主。最新一項調查再次印證這種矛盾的取態。

據基金公會的調查顯示，看淡未來3個月港股或內地股市的投資者，分別都有48%。調查以7分為最樂觀1分為最悲觀，未來3個月港股前景而言，有48%受訪者選擇1-3分，僅20%受訪者選擇5-7分；未來3個月內地股市前景而言，亦有48%受訪者選擇1-3分，僅23%受訪者選擇5-7分。

未來12個月前景較不悲觀

至於拉長一點，未來12個月港股前景，選擇1-3分的投資者比例減至36%，但仍高於選擇5-7分的30%；內地股市亦一樣，對未來12個月感悲觀的佔38%，高於感樂觀的31%。

然而，當被問到未來12個月首選的3項資產類別，港股依然遙遙領先，佔60%，排第二的美股佔30%，排第三及四是港元存款與外幣存款，均佔26%，反映投資者的風險取態。

看淡全球投資前景的比例更高

為何看淡中港股，卻又以港股為首選資產？其實這未必矛盾，因為投資者同時更看淡外圍市場。調查顯示，對未來3個月或12個月全球投資前景，感悲觀的分別有50%及40%投資者，比例高於對中港股感悲觀的。

調查又顯示，投資者最常提到的考慮因素，包括通脹走勢、俄烏戰爭、利率前景及中美關係。

調查在今年6-7月進行，涵蓋642位界乎25-65歲的投資者，他們月入超過5萬元或流動資產有逾100萬元，曾在過去12個月有進行投資。

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

開啟hket App，閱讀全文
定期存款 港股 基金 港元 中美關係 美股 通脹

下一篇文章

理財專家的建議 總是與經濟學理論不符？ 專家注重人的心理 經濟學看宏觀角度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國逾半打工仔都「躺平」？「安靜辭職」Quiet Quitting已成企業危機
美國逾半打工仔都「躺平」？「安靜辭職」Quiet Quitting已成企業危機
【蘋果發布會2022】iPhone 14外型及售價出爐　3大手機型號即減價　最多減850元
【蘋果發布會2022】iPhone 14外型及售價出爐　3大手機型號即減價　最多減850元
【名人買撈】補習天王林溢欣豪花150萬元買勞力士、金飯碗贈同事　Rolex EXPLORER現炒至74,000元
【名人買撈】補習天王林溢欣豪花150萬元買勞力士、金飯碗贈同事　Rolex EXPLORER現炒至74,000元
美股波動卻成避風港 全球投資者大舉湧入美股基金
美股波動卻成避風港 全球投資者大舉湧入美股基金
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】美國夫婦30多歲退休　13項「簡單蠢事」助其儲到人生第一桶金
【財務自由】美國夫婦30多歲退休　13項「簡單蠢事」助其儲到人生第一桶金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款