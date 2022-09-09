矛盾取態？ 48%受訪者看淡中港股 又有60%首選投資是港股

投資者對港股又愛又恨，雖然口裡說不，但實際投資仍然以港股為主。最新一項調查再次印證這種矛盾的取態。

據基金公會的調查顯示，看淡未來3個月港股或內地股市的投資者，分別都有48%。調查以7分為最樂觀，1分為最悲觀，未來3個月港股前景而言，有48%受訪者選擇1-3分，僅20%受訪者選擇5-7分；未來3個月內地股市前景而言，亦有48%受訪者選擇1-3分，僅23%受訪者選擇5-7分。

未來12個月前景較不悲觀

至於拉長一點，未來12個月港股前景，選擇1-3分的投資者比例減至36%，但仍高於選擇5-7分的30%；內地股市亦一樣，對未來12個月感悲觀的佔38%，高於感樂觀的31%。

然而，當被問到未來12個月首選的3項資產類別，港股依然遙遙領先，佔60%，排第二的美股佔30%，排第三及四是港元存款與外幣存款，均佔26%，反映投資者的風險取態。

看淡全球投資前景的比例更高

為何看淡中港股，卻又以港股為首選資產？其實這未必矛盾，因為投資者同時更看淡外圍市場。調查顯示，對未來3個月或12個月全球投資前景，感悲觀的分別有50%及40%投資者，比例高於對中港股感悲觀的。

調查又顯示，投資者最常提到的考慮因素，包括通脹走勢、俄烏戰爭、利率前景及中美關係。

調查在今年6-7月進行，涵蓋642位界乎25-65歲的投資者，他們月入超過5萬元或流動資產有逾100萬元，曾在過去12個月有進行投資。

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