EIKOWADA海港城店滿$1000贈限量手袋 金朝陽中心消費滿$300送$100餐飲券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. EIKOWADA：海港城店 滿1000元贈限量手提袋

為慶祝EIKOWADA海港城店開幕，現凡購買滿1000元，即可獲贈限量版輕便手提袋；另外凡惠顧EIKOWADA貨品，滿500元即享50元折扣，滿800元減100元，滿1500元減200元。

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2. 金朝陽中心：電子消費滿300元送100元餐飲禮券

Midtown8週年推出Soundwill Club 累積消費大獎賞，Soundwill Club會員累積5次登記積分，每次電子消費金額滿300元或以上，立即送你Midtown100元餐飲禮券乙張。

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3. 天地圖書：秋季大減價 低至85折

即日起至9月25日，天地圖書舉行秋季大減價，全線中文、英文、兒童圖書85折，文儀用品9折。

由即日起，凡購物折實：

滿港幣100元，即送15元現金券2張

滿港幣300元，可獲贈9折優惠卡1張

滿港幣500元，可獲贈精美環保袋1個

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撰文：hket小編

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