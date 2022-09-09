個人及企業成功有咩法則？　CEO推介3大書籍提升EQ、建立良好品格

什麼是成功？

每個人都有不同的定義。有些人覺得高薪厚職就是成功，有些人則認為開心生活就是成功。

成功，幾乎沒法得到統一說法。但如何成功，卻離不開幾個因素，其中一個，必然是努力走對一個方向。而要方向正確，閱讀，便不可少。雖說讀萬卷書不如行萬里路，但讀書，其實並不只是讀書的文字，而是去了解作者的思維模式。能夠掌握不同作者的想法，融會貫通，活學活用，就是走向成功的第一步。

今次溫子一言，介紹一位美國作者，Simon Sinek的三本書，分別是：

1、Start with Why

2、Leaders Eat Last

3、The Infinite Game

這個系列，從個人價值、到團隊建設、至最後的策略設計，完美的和『禮記．大學』的『修身、齊家、治國、平天下』對上。

Start with Why (2009)

IQ（智商）高，是以前決定成功的基本因素。後來，發現IQ高，EQ（情商）就容易低，因為恃才傲物、目中無人。但從來be kind和be right之間，kind更勝一籌。Kind，是EQ。所以，why比what和how都更重要。What和How，與IQ有關。Why，則成於EQ。

什麼是Why？根據Simon在書中的蘋果案例，Steve Jobs賣的，從來不是電腦，而是一個信念，一種非同凡想 （Think Different）的價值。而這個價值，就是 why。為什麼Why重要？因為在紅海市場中，產品服務都大同小異，只有重視Why，並有效傳遞why的信息，才能觸動受眾的EQ，贏得人心，贏得市場。

你的why是什麼？

Leaders Eat Last (2017)

尋找到自己的why，是時候去齊家、治國。如何才算得上是一位好的領導？

書中提到幾個有趣的概念。

1、The Circle of Safety：一位好的管理人員，會打造良好的團隊文化，協助同事發揮效能。一個簡單測試，就知道管理層是否在建立「安全圈」。當員工出錯的時候，即時的反應是責備，還是鼓勵員工在錯誤中學習？如果是後者，員工自然感覺被照顧，就更積極投入工作，強化彼此信任。這，就是好管理人員的修為。



2、EDSO：這是4個快樂荷爾蒙的縮寫：endorphins，dopamine，serotonin，oxytocin。當中，原來serotonin能協助人學會感恩。而感恩的人，多成人之美，成就良性循環！在什麼情況能釋放大量的 serotonin？當然是在一個好的Circle of safety之下。

書中有一金句，特別深刻，就是 Managers look after numbers. Leaders look after people.

作為卓佳香港CEO，一直堅信同事的心理健康非常重要。同事狀態好，才會做出好成績。其實，不只是員工會注意老闆的天氣報告，Eat Last的管理人員，也會常關心員工的言行舉止，從而作出適當的輔導，建立一個正向的Circle of Safety。

The Infinite Game (2019)

這個概念其實來自1986 James Carse寫的一本書，Simon做了新的演繹。

什麼是無限遊戲？就是一個不會完結的馬拉松。走沒終點的旅程，和只希望完成10km的路，玩的心態和策略非常不同。玩有限遊戲的人只有一個目的，就是贏。但參與無限遊戲的人，是為了可以繼續參與其中。也因為如此，玩無限遊戲的企業，會更在乎人才梯隊的培養，建立接班人，讓企業步向長青。

平天下不易。但如果能將視野放在無限，面前短暫的困苦，也只不過是輕鬆的磨練。

一個喜歡讀書的人，品格不會壞到哪去；一個品格好的人，一生的運氣不會差到哪去。--- 曾國藩

【關於作者】

溫佩麟（Joe Wan）為卓佳香港行政總裁，擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO，他領導團隊推出了不同數碼方案，並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則（Best Practice）, 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇，可以左右手寫字，懂得書法及駕巴士，亦是一名業餘高爾夫球員。

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