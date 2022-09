個人及企業成功有咩法則？　CEO推介3大書籍提升EQ、建立良好品格

什麼是成功?

每個人都有不同的定義。有些人覺得高薪厚職就是成功,有些人則認為開心生活就是成功。

成功,幾乎沒法得到統一說法。但如何成功,卻離不開幾個因素,其中一個,必然是努力走對一個方向。而要方向正確,閱讀,便不可少。雖說讀萬卷書不如行萬里路,但讀書,其實並不只是讀書的文字,而是去了解作者的思維模式。能夠掌握不同作者的想法,融會貫通,活學活用,就是走向成功的第一步。

今次溫子一言,介紹一位美國作者,Simon Sinek的三本書,分別是:

1、Start with Why

2、Leaders Eat Last

3、The Infinite Game

這個系列,從個人價值、到團隊建設、至最後的策略設計,完美的和『禮記.大學』的『修身、齊家、治國、平天下』對上。

Start with Why (2009)

IQ(智商)高,是以前決定成功的基本因素。後來,發現IQ高,EQ(情商)就容易低,因為恃才傲物、目中無人。但從來be kind和be right之間,kind更勝一籌。Kind,是EQ。所以,why比what和how都更重要。What和How,與IQ有關。Why,則成於EQ。

什麼是Why?根據Simon在書中的蘋果案例,Steve Jobs賣的,從來不是電腦,而是一個信念,一種非同凡想 (Think Different)的價值。而這個價值,就是 why。為什麼Why重要?因為在紅海市場中,產品服務都大同小異,只有重視Why,並有效傳遞why的信息,才能觸動受眾的EQ,贏得人心,贏得市場。

你的why是什麼?

Leaders Eat Last (2017)

尋找到自己的why,是時候去齊家、治國。如何才算得上是一位好的領導?

書中提到幾個有趣的概念。

1、The Circle of Safety:一位好的管理人員,會打造良好的團隊文化,協助同事發揮效能。一個簡單測試,就知道管理層是否在建立「安全圈」。當員工出錯的時候,即時的反應是責備,還是鼓勵員工在錯誤中學習?如果是後者,員工自然感覺被照顧,就更積極投入工作,強化彼此信任。這,就是好管理人員的修為。



2、EDSO:這是4個快樂荷爾蒙的縮寫:endorphins,dopamine,serotonin,oxytocin。當中,原來serotonin能協助人學會感恩。而感恩的人,多成人之美,成就良性循環!在什麼情況能釋放大量的 serotonin?當然是在一個好的Circle of safety之下。

書中有一金句,特別深刻,就是 Managers look after numbers. Leaders look after people.

作為卓佳香港CEO,一直堅信同事的心理健康非常重要。同事狀態好,才會做出好成績。其實,不只是員工會注意老闆的天氣報告,Eat Last的管理人員,也會常關心員工的言行舉止,從而作出適當的輔導,建立一個正向的Circle of Safety。

The Infinite Game (2019)

這個概念其實來自1986 James Carse寫的一本書,Simon做了新的演繹。

什麼是無限遊戲?就是一個不會完結的馬拉松。走沒終點的旅程,和只希望完成10km的路,玩的心態和策略非常不同。玩有限遊戲的人只有一個目的,就是贏。但參與無限遊戲的人,是為了可以繼續參與其中。也因為如此,玩無限遊戲的企業,會更在乎人才梯隊的培養,建立接班人,讓企業步向長青。

平天下不易。但如果能將視野放在無限,面前短暫的困苦,也只不過是輕鬆的磨練。

一個喜歡讀書的人,品格不會壞到哪去;一個品格好的人,一生的運氣不會差到哪去。--- 曾國藩

【關於作者】

溫佩麟(Joe Wan)為卓佳香港行政總裁,擁有超過20年豐富的專業服務、金融服務及會計經驗。作為一位創新的CEO,他領導團隊推出了不同數碼方案,並持續於香港推動企治管治的最佳做法準則(Best Practice), 提升企業競爭力。他喜歡從挑戰尋找新機遇,可以左右手寫字,懂得書法及駕巴士,亦是一名業餘高爾夫球員。

