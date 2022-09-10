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【中秋節2022】城景國際推榴槤香芒下午茶自助餐　每位成人$328起送榴槤月餅

精明消費 15:00 2022/09/10

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城景國際City Cafe於中秋節期間以果王榴槤及香甜芒果做主題，推出「榴槤．香芒．下午茶自助餐」，與一眾食客歡度中秋佳節。

下午茶自助餐供應超過40款美食，包括海鮮冷盤、沙律、滋味熱葷、自選燕窩蟹皇粥，以及各式大熱甜品。

當中的甜品款式眾多，包括即製榴槤雞蛋仔、榴槤梳乎厘、榴槤法式焦糖燉蛋、北海道3.6牛奶榴槤布甸、芒果糯米飯、榴槤班戟卷、迷你榴槤撻、榴槤／芒果蛋糕卷、迷你榴槤／芒果泡芙、榴槤千層酥、榴槤西米布甸、芒果／榴槤糯米糍、榴槤香蘭葉蛋糕等。

另還有源源不絕供應咖啡、茶及多款Movenpick雪糕。此外，每位惠顧客人更可獲贈樂雅軒迷你榴槤月餅一個，以及生日客人可獲贈生日蛋糕半磅。

下午茶自助餐於9月3、4日、10-12日供應，每位成人只需$328起，現凡出示城景國際官方網頁之下午茶自助餐優惠，預訂更可專享85折優惠。

榴槤．香芒．下午茶自助餐
地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓
電話：2783 3287
WhatsApp：5483 0307
備註： 生日優惠的客人於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。生日優惠須入座前兩天預訂，生日客人須出示身份證明文件。

    點擊圖片放大
    +2

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折

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