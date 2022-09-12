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華潤堂感謝週買指定產品滿$688減$100 渣打國泰Mastercard免簽賬享奕居雙人下午茶

精明消費 09:30 2022/09/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 華潤堂感謝週：買指定產品滿688元即減100元

即日起至9月14日，華潤堂大量貨品優惠勁減，包括野生冬蟲夏草、天然燕窩、花旗蔘、蔘茸海味等，購買指定產品滿688元即減100元，購買保健品滿1,288元更即減200元，Green Card或Orange Card會員購買精選產品，可享額外92折，仲可以賺取倍數積分。

    點擊圖片放大
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2. 渣打國泰Mastercard：免簽賬享國泰 X 奕居雙人下午茶

即日起至9月30日，渣打國泰Mastercard推出9月迎新優惠，可免簽賬享用國泰 X 奕居Salisterra雙人下午茶，包括由國泰及Salisterra精心泡制的特選雞尾酒。​只要在9月30日前成功申請渣打國泰Mastercard，並於10月15日或之前獲發出新卡，即可享以上優惠。

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3. Furniture Station 傢居站：9月雙重折上折優惠

凡購買梳化或床褥滿3000元享97折，滿6000元享95折；再購買其他傢俬滿指定金額即可穫第二重折扣，滿2999元或以下享97折，滿3000元享95折等。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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