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立遺囑或信託均有利弊 及早規劃財富傳承 專家建議這項產品

博客 10:24 2022/09/09

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人一生花最多精力及時間的，就是「賺錢」和「花錢」，因此值得認真地為自己及家庭做好財富及傳承的規劃。若已近黃昏才驀然發現自己辛苦建立的財富只是「曾經擁有」而非「天長地久」，則只會慨歎自己沒有及早作出規劃。有些人為後代預備的「最後禮物」是一份福蔭，而有些卻只留下紛爭，關鍵並非在於錯誤規劃，而是沒有計劃。若希望好好規劃這件人生大事，就需要法律、會計及保險等工具的配合。

訂立遺囑

訂立遺囑是財富傳承中一個重要的法律工具，以確保遺產能按照遺囑成立人的意願分配，減少後人爭拗。可是，訂立遺囑並非萬無一失，我們不時可從新聞看到，即使已訂立遺囑，仍有機會出現爭產風波，甚至對簿公堂的情況；若然不慎遺失或損壞了遺囑，當中的條文或會因此失效。此外，遺囑只能作一次性分配遺產，若遺產受益人不善理財，便很容易將遺產於一夜之間花光，而且遺產承辦需時，會因應複雜程度而定，一般需要六個月或以上，甚至花上數年去處理，摰愛家人有機會因此而頓失生活預算及保障。

成立信託

部份高資產淨值人士會考慮成立信託，除可避免遺產受益人揮霍家產，亦可照顧並保障摰愛家人日後的生活，更可做到企業永續、減少因婚姻離異而引致資產被分割等，達至更有效的資產傳承；惟信託設立和管理成本較高，非一般人能夠負擔。

投保终身人壽保險

市場上較周全的人壽保險亦同時具備財富傳承的功能。人壽保險的特點是理賠速度快，只要文件齊備，保單受益人一般可於數周內領取身故賠償，除可免除繁複的遺產認證手續，更可獲得適時的財務保障。現時部分儲蓄型的人壽保單更具備恍如「信託」的功能：例如客戶可以自訂身故保障的賠付方式，除可選擇以一筆過形式發放身故賠償，亦可向受益人以每月分期方式發放。此外，客戶亦可透過「更改受保人」，將保單直接傳承予摰愛家人，讓保單已累積的財富繼續滾存生息。

財富傳承涉及的範疇廣泛且複雜，而每個家庭情況不同，建議諮詢專業人士意見，及早制定合適的財富傳承方案，以保障摰愛家人的未來，令下一代生活無憂。

 

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撰文 : 梁思敏 萬通保險財富管理經理

欄名 : 保險DNA

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