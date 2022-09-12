Monchhichi中秋主題市集現於YOHO MALL（形點）舉行，主角首次以太空人造型與大家見面。由即日起至9月25日，YOHO MALL I及II期會設有Monchhichi主題市集，分別推出兩個不同主題讓粉絲盡情打卡：I期是太空情景，設有大型主題背景讓顧客與Monchhichi太空人公仔影相外，更有期間限定店讓粉絲盡情購物；II期則以和風Monchhichi為主題，除有和服Monchhichi外，更有巨型鳥居及市集攤位，打造出一條打卡日本街。

YOHO MALL I期設有期間限定店，推出多款新Monchhichi公仔及精品，包括Monchhichi盲盒，一共8款再加一個特別版、可愛實用立體口罩，更有多款由山下菓子設計的主題商品及甜品，所有主題商品皆為YOHOMALL期間限定店獨家首賣。

期間限定店當然要重點推介限量版公仔--粉絲必買的期間限定版Monchhichi太空人造型公仔。這次獨特的Monchhichi太空造型周邊商品，極照顧到粉絲的衣食住行需要，包括家居攬枕、浴室必備吸水地墊、防水防油餐桌墊、Monchhichi太空版T恤及手錶、為辦公室加添趣味的亞加力匙扣擺設等，粉絲們一定會買得開心盡情。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰元朗形點太空人Monchhichi首登場 設美食精品主題市集+打卡點】（收費文章）

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