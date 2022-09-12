  • 31°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗形點太空人Monchhichi首登場 設美食精品主題市集+打卡點

精明消費 10:00 2022/09/12

分享：

分享：

Monchhichi中秋主題市集現於YOHO MALL（形點）舉行，主角首次以太空人造型與大家見面。由即日起至9月25日，YOHO MALL I及II期會設有Monchhichi主題市集，分別推出兩個不同主題讓粉絲盡情打卡：I期是太空情景，設有大型主題背景讓顧客與Monchhichi太空人公仔影相外，更有期間限定店讓粉絲盡情購物；II期則以和風Monchhichi為主題，除有和服Monchhichi外，更有巨型鳥居及市集攤位，打造出一條打卡日本街。

YOHO MALL I期設有期間限定店，推出多款新Monchhichi公仔及精品，包括Monchhichi盲盒，一共8款再加一個特別版、可愛實用立體口罩，更有多款由山下菓子設計的主題商品及甜品，所有主題商品皆為YOHOMALL期間限定店獨家首賣。

期間限定店當然要重點推介限量版公仔--粉絲必買的期間限定版Monchhichi太空人造型公仔。這次獨特的Monchhichi太空造型周邊商品，極照顧到粉絲的衣食住行需要，包括家居攬枕、浴室必備吸水地墊、防水防油餐桌墊、Monchhichi太空版T恤及手錶、為辦公室加添趣味的亞加力匙扣擺設等，粉絲們一定會買得開心盡情。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

 

【原文︰元朗形點太空人Monchhichi首登場 設美食精品主題市集+打卡點】（收費文章）

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

 

開啟hket App，閱讀全文
網上購物 文娛藝術 餐廳情報 著數優惠 商場 商場活動 太空人 美食 形點 YOHO Mall 甜品

下一篇文章

華潤堂感謝週買指定產品滿$688減$100 渣打國泰Mastercard免簽賬享奕居雙人下午茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中秋節2022】愉景灣中秋海濱音樂表演/露天市集 消費換韓國宮廷護膚品
【中秋節2022】愉景灣中秋海濱音樂表演/露天市集 消費換韓國宮廷護膚品
【好去處】「山」YAMA由多位星級主廚主理　首創6大食材主題Omakase
【好去處】「山」YAMA由多位星級主廚主理　首創6大食材主題Omakase
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月9日）
【中秋節2022】粵菜廳口利福周日點心放題兼送香檳 與Messina合作推雪糕月餅
【中秋節2022】粵菜廳口利福周日點心放題兼送香檳 與Messina合作推雪糕月餅
海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房
海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房
【酒店排名】Staycation去邊間酒店好？　旅遊雜誌公開2022香港十大酒店排名（附第一名酒店價格比較）
【酒店排名】Staycation去邊間酒店好？　旅遊雜誌公開2022香港十大酒店排名（附第一名酒店價格比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款