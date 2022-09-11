雖然已踏入9月，不過天氣仍然炎熱晴朗，不妨抓緊夏日最後的尾巴，登上私人遊艇兼入住奢華套房，來個超豪Staycation。The Mira Hong Kong推出Seacation暢玩海陸度假之旅，親身試玩過後，的確有滿滿的旅行感，值得玩！

不能出國旅遊，酒店Staycation、戶外及水上活動成為留港玩樂指定動作。想來點新意思，兼與情人或三五知己玩足兩日一夜，這個Seacation暢玩海陸度假之旅，就可一次過滿足多個願望，盡情享受船P及酒店住宿樂趣。

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遊艇住宿Staycation

3種套票分2人浪漫約會、8人家庭同樂及20人好友派對，價錢由$16,800起至$19,000起，已包酒店房價、7小時遊艇、香檳兩枝、Vibes酒吧雞尾酒及早餐，另可免費專享17樓潮玩空間Mira Wanderland，但午及晚餐需自費。除開20人派對套票價人均只需$950，一大班朋友去玩值得考慮。

極致奢華遊船河

帆船本身已像一間酒店房間，設有3間睡房，玩到累也可小睡休息。洗手間連浴室也算寬敞，游完水沖身更為方便。另外亦設開放式廚房，可安排廚師上船即席燒烤，享用豐富的烤肉午餐。室內的冷氣休憩空間反而不算大，坐得帆船，當然要走到甲板上，好好享受日光浴。船頭除了魚網床亦有梳化，在駕駛艙前亦設躺椅，大量空間任坐。

難得登上豪華遊艇，當然不能「頹吃」魚蛋燒賣、菠蘿腸仔等食物，The Mira可提供遊艇私人派對的送餐服務，種類多達80款，由海鮮、肉類、素食和甜品均一應俱全，可因應參與人數安排合適套餐，在船上也能吃到酒店級美食，價錢由$4,880起。

2,000呎總統套房

遊完船河直接回酒店Check in，2人套票中的極致奢華庭園套房，為酒店總統級數套房，面積足1,862呎，設一張特大雙人床、特大客廳及可容納8至10人的飯廳，亦有一個280呎的露天庭園，極為浪漫豪華。

另可選尊貴白金庭園套房，雖然房內面積較細，只有1,119呎，但庭園則有635呎兼有戶外按摩池，格局亦更加私密。8人套票則包兩間套房100，亦有764平方呎，甚為寬敞；而20人套票則有8間城景客房。

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Seacation暢玩海陸度假之旅

地址：尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong

預訂或查詢：2315 5605

房價：2人派對$18,800起、8人派對$16,800起、20人派對$19,000起

網址：www.themirahotel.com

（節錄）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文︰海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房】（收費文章）

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