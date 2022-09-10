銀髮遊天際 9月逢周一至三長者門票$25

天際100香港觀景台推出9月份長者專屬優惠「銀髮遊天際」，只需$25即可購買門票，360度暢遊香港日夜景色。而即日起至9月18日期間，觀景台上會舉行「25載童年回憶在天際」活動，展示六十至九十年代的經典玩具及昔日的文化典故，與長者們一起回顧當年，兼且在高空上享用輕食茶點。

於今年9月份內逢周一至周三，凡年滿60歲或以上的香港長者，只需出示有效社會福利署簽發的長者卡、樂悠卡或香港居民身份證，即可專享以優惠價$25購買入場門票一張，同行親友亦可享用同樂遊半價門票優惠$99。長者於天際100禮品店內購買特定產品，亦可獲得9折優惠。天際100的開放時間會不定期更改，可瀏覽官方網站查看有關細則及開放時間。

遊覽後可搭乘全港最快的雙層升降機，60秒直達100樓，除可以欣賞維港兩岸景色外，同場更有SmarTone 5G科技館，有各式互動遊戲展現5G極速網絡的生活科技，投入虛擬世界，以腳踏單車暢遊各地風景或學習最新的智慧家居，享受創新5G科技的生活。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰天際100觀景台推銀髮遊天際 9月逢周一至三長者門票$25】（收費文章）

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