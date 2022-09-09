日本官員口頭干預 難阻日圓貶值 但國債收益率已近日央行上限

瑞士寶盛亞洲固定收益研究主管Magdelene Teo撰文指，日本官員的口頭干預難阻日圓貶值，不過他亦指出日本國債收益率已升至接近日本央行所定的上限。

文章指出，日本央行和財務省繼續將日圓疲軟歸因於美元走強，只要美國債券收益率繼續走高，日本央行行長黑田東彥繼續致力於收益率曲線控制政策，將10年期收益率維持在25基點左右的水平，因此日圓將繼續疲軟。日本官員的口頭干預不太可能有效阻止日圓貶值。雖然日本財務大臣鈴木俊一近日表示，對日元的突然和片面走勢感到擔憂。他還表示，他將繼續以高度的緊迫感關注市場，並將根據需要做出反應。但Magdelene Teo認，鈴木俊一沒有具體說明他可能會採取什麼行動。

他指出，日元疲軟對出口商有利，但會損害其已經為負的貿易平衡和更廣泛的經濟。由於能源價格上漲導致通脹上升，除出口商外，並非所有公司都能從強勢美元和弱勢日圓中受益。他又指，日圓疲軟也沒有使旅遊業受惠，因為日本政府堅持控制入境人數，雖然首相岸田文雄已承諾讓日本與七國集團其他國家更加一致，但對於許多企業來說，放鬆的速度太慢了。

由於美滙指數再度走強，包括日圓在內的多國貨幣在最近幾周迅速貶值，本週三美元兌日圓匯率突破144，為24年來最低。由於日本央行的超寬鬆利率路徑與包括美聯儲和歐洲央行在內的同行形成鮮明對比，日圓在今年以來已累計跌了20%。

不過，Magdelene Teo亦指出，迄今為止，日本央行的購買計劃主要集中在 5 至 10 年期日本政府債券上，因為基準10年期國債收益率小幅接近日本央行的 0.25%上限，隨後在日本央行定期調整後回落至0.24%。然而，他認為，日本的成本推動型通脹持續存在，而工資增長並未同步上升以幫助日本央行實現其通脹目標。

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