【好去處】LQV創辦人開法國鄉村情調酒館 酒莊直購 比米芝蓮餐廳平兩至三成

要是喜歡在家親自烹調法國料理，即使未幫襯過LQV這間高級法式食材洋酒雜貨店，也應聽過它的名字。店舖創辦人近日有新搞作，在中環開設了這家法國鄉村情調酒館，不愛下廚也可一次過品嘗各式法國地道美食。

專攻法國葡萄酒吧及美食雜貨店的LQV, 2014年進軍香港，先後在灣仔、中環開設分店。創辦人Hugues身兼法國葡萄酒及食材進口商，亦開設工場烘焙麵包和糕餅，供貨給本地酒店及米芝蓮餐廳。

Hugues最近自組法國廚師班底開新店。餐單上有十多款法國地道美食，由Hugues搜羅法國小廠手工生產的優質產品入饌。如經典法式芝士火腿三文治，嚴選法國MOF最佳芝士工匠Janier家族熟成18個月的Comte芝士、Charcuterie Bobosse松露火腿及自家製的酸種多士。採用法國自然放牧的Noir de Bigorre黑毛豬自製法式凍肉批及香煎豬血布甸，又會用普羅旺斯種植的清甜Marmande番茄做沙律，吃的全是法國揀手食材。

店內的葡萄酒當然強勢，貯酒量逾2,000支，當中不乏小眾或罕有的酒款，有著名釀酒大師古法釀製的，亦有歷史悠久的家族小酒莊佳釀，直接從酒莊購入，價錢比米芝蓮餐廳平兩至三成，當中有300支價格更低於500元。

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Terroirs by LQV 地址：中環擺花街1號3樓 電話：2550 0345 營業時間：3pm -凌晨12mn

（節錄）

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：法國鄉村情調酒館 直送地道名產入饌（收費文章）】

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