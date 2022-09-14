【銀色債券2022】2大發鈔行推退款優惠 華僑永亨3.5厘港元定存 一文看清8銀行優惠

銀色債券2022已經發行，銀行紛紛推出退款優惠。截至9月14日，有8間銀行推出銀債退款優惠，主要以定期存款為主，美元定存以富邦銀行最高，達3.7厘。港元定存以華僑永亨銀行最高，達到3.5厘。

華僑永亨銀行︰於該行申請銀債之有客戶，可把10萬元或以上退款，做388天或200天港元定存，年息分別達3.5厘或2.88厘。優惠期至9月30日。388天3.5厘定存，無論是否銀債退款優惠，都是目前市場上最高的港元定存長息。

此優惠同時適用於全新成為「華僑永亨」客戶，但起存額則要100萬元。

中銀香港 （02388） ︰提供銀色債券退款或新資金港元定期特優年利率優惠，包括3個月1.8%、6個月2.5%及12個月2.7%。該行亦豁免新基金客戶首筆基金認購費以及提供其他人壽保險推廣優惠，優惠期至本月底。

渣打銀行︰客戶以其於該行之退款資金敍做12個月港元定存，可享年息3.18%優惠。

星展銀行︰對於認購本次銀色債券的客戶，該行的客戶經理已密切跟進這批客戶的退款，而並對不同客戶提供不同的投資交易獎賞。

工銀亞洲︰推3項退款優惠，首先是港元定存，分3個存期，包括388天3.15厘、288天3厘及128天2.65厘，優惠期至本月底。以10萬元起存額計，388天可賺息約3348元。

另外，該行客戶亦可以銀債退款認購基金，有0.5%基金認購費優惠；

以銀債退款兌換人民幣，則有40點子優惠。

東亞銀行 （00023） ︰退款優惠涵蓋港元及美元定存，無論港元或美元、12個月或6個月定存，年利率均為2.6厘，另設有港元238天存期、2.38厘年息的退款優惠。起存額為10萬元或10萬港元等值。

富邦銀行︰透過該行認購銀色債券之客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。目前，該行的新資金定存優惠，最高為12個月美元定存3.7厘，12個月港元定存則為3.3厘，但起存額均要100萬港元。

信銀國際︰由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘。起存額為1萬元，不設上限，不論新舊客戶都可。

銀債退款優惠一覽

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退款優惠半年賺息4.48萬元 銀債21手一年收息8400元

銀行客做退款優惠，賺息隨時多過銀債，可謂「配菜變主菜」。例如此前信銀國際曾指出，該行有客戶認購300萬元銀債。而根據政府最新公布的最終配發結果，認購20手或以下全中，最多可獲21手，以此計算，則該信銀大客如利用約279萬元敍做退款優惠，期內可賺息近4.5萬元，甚至比銀債每年的8400元利息（以21手計）更多。

信銀國際原本提供的6個月港元定存優惠為最高2.9厘，銀債退款將較此高出0.3厘。

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