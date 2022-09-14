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【銀色債券2022】銀行推退款優惠 定存年息最高3.7厘 大客料賺息4.5萬元多過銀債（新增星展優惠）

收息攻略 16:07 2022/09/14

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（9月14日新增）星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳表示，對於認購是次銀色債券的客戶，客戶經理已密切跟進這批客戶的退款，並對不同客戶提供不同的投資交易獎賞。對於初次投資的客戶，全新星展豐盛理財客戶如認購該行指定投資產品，每10萬元可獲得高達200元的現金獎賞。對於特選現有投資客戶，如認購該行指定投資產品，每30萬元更可獲得高達300元的現金獎賞。如累積投資金額達到指定門檻，更有額外的現金獎賞。另外，特選現有客戶如於9月8日至9月30日內存入港元新資金300萬以上，並維持至12月31日，更可獲得高達年息3厘的存款利息。

（9月13日新增）工銀亞洲推3項退款優惠，首先是港元定存，分3個存期，包括388天3.15厘、288天3厘及128天2.65厘，優惠期至本月底。以10萬元起存額計，388天可賺息約3348元。

另外，該行客戶亦可以銀債退款認購基金，有0.5%基金認購費優惠；以銀債退款兌換人民幣，則有40點子優惠。

（9月13日新增）東亞銀行 （00023） 的退款優惠則涵蓋港元及美元定存，無論港元或美元、12個月或6個月定存，年利率均為2.6厘，另設有港元238天存期、2.38厘年息的退款優惠。起存額為10萬元或10萬港元等值。

銀色債券即將發行，銀行紛紛推出退款優惠。便宣布銀債退款優惠。目前退款優惠以富邦銀行最高，透過該行認購銀色債券之客戶，於9月14日至30日期間，以銀債退款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。目前，該行的新資金定存優惠，最高為12個月美元定存3.7厘，12個月港元定存則為3.3厘，但起存額均要100萬港元。

信銀國際則表示，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘。起存額為1萬元，不設上限，不論新舊客戶都可。

銀債退款優惠一覽

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退款優惠半年賺息4.48萬元  銀債21手一年收息8400元

銀行客做退款優惠，賺息隨時多過銀債，可謂「配菜變主菜」。例如此前信銀國際曾指出，該行有客戶認購300萬元銀債。而根據政府最新公布的最終配發結果，認購20手或以下全中，最多可獲21手，以此計算，則該信銀大客如利用約279萬元敍做退款優惠，期內可賺息近4.5萬元，甚至比銀債每年的8400元利息（以21手計）更多。

信銀國際原本提供的6個月港元定存優惠為最高2.9厘，銀債退款將較此高出0.3厘。

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