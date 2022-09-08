【銀色債券2022】信銀國際推銀債退款優惠 6個月定存3.2厘 看齊全城最高

銀色債券上周五截止認購，有銀行大客認購超過政府上限的100手（100萬元），估計目的是為了銀行的退款優惠。而有銀行今日便宣布銀債退款優惠。信銀國際表示，由9月14日至30日，客戶以銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率高達3.2厘。

此前，信銀國際曾指出，該行有客戶認購300萬元銀債。而根據政府公布的初步認購結果，認購15手或以下將全中，市場估計最多一人抽中16手，以此計算，則該信銀大客如利用284萬元敍做退款優惠，期內可賺息逾4.5萬元。

信銀國際原本提供的6個月港元定存優惠為最高2.9厘，銀債退款將較此高出0.3厘。

目前，6個月港元定存以富邦銀行及大新銀行（02356）最高，都是3.2厘。因此信銀國際這次的銀債退款優惠，與全城最高看齊。

市場較高的6個月港元定存優惠

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