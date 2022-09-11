【中秋節2022】粵菜廳口利福周日點心放題兼送香檳 與Messina合作推雪糕月餅

中環新派粵菜廳口利福即日起逢周日推出全新的Good Fortune Club美食盛宴，由女主廚ArChan Chan及新加入的點心廚師Winson Yip主理，帶來任點任吃點心及精選香檳，向本地傳統點心文化致敬。

這場下午體驗分為兩款套餐，選擇財源滾滾套餐（1,188元 /位、另加一）的食客可任點任食傳統點心，以及獲得一瓶優質香檳。而金海龍王套餐（1,588元 /位、另加一），食客可任點任食傳統點心之餘，更獲得一瓶特釀香檳，香檳來自10個小量生產、著名的傑出香檳酒廠。

有傳統的點心包括蝦餃、冬菇豬肉燒賣、翡翠青菜蘑菇餃、沙茶醬手切豬頸肉菜餃等。另外亦有一系列具香港特色的小吃，例如菇絲涼麵沙律配青瓜辣椒油及芝麻醬，以及蒜香拍青瓜和蘿蔔、重慶雞翼配乾辣椒和花椒、椒鹽脆豆腐等。主廚ArChan熱愛炒鍋，套餐中更有多款小炒及飯麵類，包括香葱蛋炒飯、蒜香西蘭花、招牌炭火蜜汁黑豚叉燒等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與雪糕店合作推雪糕月餅

臨近中秋節，口利福亦與人氣雪糕店Messina合作推出3款獨特的雪糕月餅。每盒6隻（488元）有3款口味，包括蓮蓉鹹蛋雪糕、黑芝麻湯圓雪糕及朱古力榛子雪糕，9月6日起可於口利福或Messina領取。

▼ 點擊圖片放大

口利福 地址：中環蘇豪伊利近街1至5號地下 電話：2810 0860

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文：口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經